Het kan soms gebeuren dat de afstandsbediening van je Apple TV niet werkt. De verbinding is ineens verbroken of hij werkt niet goed, waardoor je de Apple TV niet kan bedienen. Geen nood, want met de tips in dit artikel zorg je ervoor dat de Siri Remote weer werkt.

Doe dit als de Apple TV-afstandsbediening niet werkt

Elke huidige Apple TV wordt standaard geleverd met een afstandsbediening, ook wel de Siri Remote genoemd. Deze is direct gekoppeld en klaar om te gebruiken en in de meeste gevallen gaat dat zonder problemen. Maar toch kan voorkomen dat je Apple TV-afstandsbediening niet werkt. Wat kun je daaraan doen? Welke tips zijn er als de Siri Remote niet werkt of de verbinding steeds verbreekt? Er zijn talloze stappen die je kan nemen om het probleem op te lossen, zoals het herstarten van de afstandsbediening of door hem opnieuw te koppelen.

Let op: Een groot aantal gebruikers ervaart momenteel : Een groot aantal gebruikers ervaart momenteel problemen met de Siri Remote en de nieuwste generatie Apple TV 4K 2022 . Hoewel onderstaande stappen zeker het proberen waard zijn en voor sommige gebruikers een oplossing biedt, geldt dat niet voor iedereen. Er is voor dit probleem dan ook nog geen definitieve oplossing.

Bekijk ook Problemen met nieuwste Siri Remote en Apple TV blijven aanhouden: probeer deze tips Al een aantal maanden spelen er veel problemen met de verbinding tussen de Apple TV en de nieuwste Siri Remote. Het probleem lijkt te liggen bij de Siri Remote met usb-c, die geleverd wordt bij de Apple TV 2022. Er zijn wel wat tips om het probleem (tijdelijk) op te lossen, maar Apple zelf heeft de problemen aan hun kant nog steeds niet gefixt.

Stap 1: Afstandsbediening opladen

Het klinkt misschien heel stom, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat je Apple TV-afstandsbediening leeg is en daardoor niet meer werkt. We raden daarom eerst aan om de afstandsbediening op te laden of om hem bedraad te gebruiken. Heb je een Siri Remote van de 1e generatie (de zwarte versie met zilveren achterkant) of een 2e generatie (zilver met Lightning-poort), dan gebruik je een Lightning-naar-usb-kabel om hem op te laden. Laat hem eerst even een half uur aan de oplader liggen of kijk of je weer verbinding kan maken als hij aan de oplader zit.

Werkt de Siri Remote nog steeds niet? Ga dan verder naar stap 2.

Stap 2: Blokkades weghalen en dichter bij de Apple TV gaan

Het is ook goed mogelijk dat het signaal tussen de Siri Remote en de Apple TV geblokkeerd wordt of dat je simpelweg te ver weg van de Apple TV bent om hem te kunnen bedienen. Als je je Apple TV achter een tv hebt gemonteerd die strak tegen de muur of in een nis in de muur hangt, kan het gebeuren dat het signaal niet sterk genoeg is. Probeer de Apple TV daarom eens op een andere open plek te gebruiken en kijk of het dan wel werkt. Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening en de Apple TV bij gebruik niet langer is dan zes meter.

Als je nog steeds problemen hebt met de Apple TV-afstandsbediening, ga dan naar stap 3.

Stap 3: Kies de juiste hdmi-kabel

De Apple TV wordt niet geleverd met een hdmi-kabel. Je bent misschien geneigd om de eerste de beste en goedkoopste hdmi-kabel te gebruiken, maar zo’n kabel kan voor verstoringen zorgen. Zorg ervoor dat je kiest voor een afgeschermde hdmi-kabel, om problemen met het Bluetooth-signaal te voorkomen. Een kwalitatieve hdmi-kabel kan niet alleen het verschil maken voor de beeldkwaliteit, maar ook voor draadloze signalen. We hebben een aparte tip hoe je de beste hdmi-kabel voor je Apple TV kan kiezen en waar je op moet letten.

Bekijk ook Zo weet je welke HDMI-kabel je nodig hebt voor HD en 4K In deze tip lees je hoe je een HDMI-kabel kiest. Je moet soms namelijk letten op dingen die je aan de buitenkant niet gauw zult zien.

Stap 4: Afstandsbediening herstarten

Wist je dat er een trucje is om de Siri Remote te herstarten? De batterij eruit halen is niet mogelijk, maar met een knoppencombinatie kun je de afstandsbediening resetten en opnieuw op laten starten. Dat doe je zo:

Hou de TV-knop en de volume omlaag-knop vijf seconden lang tegelijk ingedrukt. Het statuslampje van de Apple TV gaat mogelijk uit en weer aan. Laat de knoppen dan los. Binnen tien seconden verschijnt er een melding dat de verbinding met de afstandsbediening verbroken is. De Siri Remote wordt nu opnieuw opgestart. Na het opnieuw opstarten verschijnt er weer een melding op de Apple TV waarin staat dat de afstandsbediening verbonden is.

Controleer nu of alle functies van de afstandsbediening goed werken, zoals navigeren, het volume aanpassen en de Apple TV uit- en inschakelen. Werkt dit nog niet goed? Ga dan door naar stap 5.

Stap 5: Afstandsbediening opnieuw koppelen

Je kunt ook de afstandsbediening opnieuw koppelen. Het is mogelijk dat er bij het koppelingsproces iets mis gegaan is en door hem opnieuw te koppelen kun je dergelijke fouten herstellen. Dat werkt zo:

Siri Remote 2021 (2e generatie en nieuwer)

Zet de Apple TV aan. Hou de Siri Remote op 8 tot 10 centimeter afstand van de voorkant van de Apple TV. Hou vijf seconden lang de terugknop en de volume-omhoogknop (+) tegelijkertijd ingedrukt. Mogelijk verschijnt er een melding dat je de afstandsbediening dichterbij de Apple TV moet houden. Leg hem er dan bovenop. Er verschijnt daarna een melding bovenaan het scherm ter bevestiging van de koppeling.

Siri Remote (1e generatie)

Zet de Apple TV aan. Hou de Siri Remote op 8 tot 10 centimeter afstand van de voorkant van de Apple TV. Hou vijf seconden lang de menuknop (MENU) en de volume-omhoogknop (+) tegelijkertijd ingedrukt. Mogelijk verschijnt er een melding dat je de afstandsbediening dichterbij de Apple TV moet houden. Leg hem er dan bovenop. Er verschijnt daarna een melding bovenaan het scherm ter bevestiging van de koppeling.

Heeft dit nog niet het gewenste effect? Dan kun je ook de afstandsbediening eerst ontkoppelen van de Apple TV en daarna de stappen voor opnieuw koppelen volgen. Je gebruikt daarvoor de Apple TV-afstandsbediening op je iPhone. Ga dan naar Instellingen > Afstandsbedieningen en apparaten > Afstandsbediening. Zie je hier staan Geen verbinding? Selecteer dan deze optie en kies voor Afstandsbediening vergeten. Volg daarna weer de stappen om hem te koppelen zoals hierboven uitgelegd.

Bekijk ook Nieuwe Siri Remote koppelen met de Apple TV: zo doe je dat Je kunt een standaard afstandsbediening of gamecontroller koppelen met je Apple TV. In deze tip lees je hoe deze accessoires via infrarood of Bluetooth koppelt met je Apple TV.

Stap 6: Apple TV zelf herstarten

Het probleem kan ook zitten in de Apple TV zelf. In dat geval kun je het beste de Apple TV herstarten. Dat kan via het menu (Instellingen > Systeem > Herstart), maar ook door simpelweg de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht dan tien seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. De Apple TV wordt opnieuw opgestart en controleer dan of de afstandsbediening goed werkt.

Als dat ook niet het gewenste effect heeft, kun je ook nog proberen om de Apple TV terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Dat klinkt heftig, maar is in feite zo gepiept. Na het compleet resetten gaat het opnieuw instellen van de Apple TV in een kwartiertje. Apps worden automatisch teruggezet als je beginschermsynchronisatie ingeschakeld hebt. Check dit eerst via Instellingen > standaardgebruiker > Eén beginscherm. Volg daarna de stappen in onze tip om je Apple TV terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Hou er wel rekening mee dat je in veel apps mogelijk opnieuw moet inloggen.

Bekijk ook Apple TV terugzetten naar fabrieksinstellingen De Apple TV terugzetten naar fabrieksinstellingen kan handig zijn als je de Apple TV tweedehands wilt verkopen of tegen hardnekkige problemen aanloopt. Deze tip leggen we uit hoe het terugzetten naar fabrieksinstellingen werkt.

Als zelfs dit niet geholpen heeft, is er mogelijk sprake van een defect. In dat geval adviseren we om contact op te nemen met Apple Support. Zij kunnen je dan verder helpen voor een eventuele afspraak voor reparatie. Je kunt bellen, chatten en nog veel meer.