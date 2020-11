Spotify Stories

Het is nog maar kortgeleden dat Twitter de nieuwe functie Fleets introduceerde. Het was de zoveelste variant op het stories-formaat, waarbij je bericht 24 uur zichtbaar blijft. Facebook en Instagram gingen er meteen mee aan de haal toen het populair werd. En zelfs het zakelijke netwerk LinkedIn zag het wel zitten om dagelijks verhaaltjes over je werkdag te delen. Nu springt ook Spotify op de stories-trein, nadat er in 2019 al mee geëxperimenteerd werd. Sommige afspeellijsten zijn nu voorzien van een story, zo heeft de muziekdienst bevestigd. Je kunt tikken door een serie staande video’s waarin de artiesten wat uitleg geven.



Momenteel gaat het nog alleen nog om artiesten die een video kunnen toevoegen. Spotify blijft erbij dat het nog een test is en reageert met een standaard opmerking dat er regelmatig tests worden uitgevoerd om de gebruikerservaring te verbeteren. Soms gaat het alleen om ervan te leren, in andere gevallen leidt het tot nieuwe functies die voor iedereen beschikbaar komen. Je kunt er eentje vinden door bijvoorbeeld naar de afspeellijst Holiday Hits te bladeren.

In deze tweet is een korte video te zien van de Spotify Story. Bij Spotify is de functie wel iets subtieler aanwezig dan op andere platformen: je ziet een klein rond cirkeltje op het beginscherm van de afspeellijst. Qua vormgeving is er weinig verschil met andere platformen: terwijl de video’s afspelen zie je bovenaan een lijn met blokjes om te voortgang aan te geven. Door links of rechts op het scherm te tikken blader je tussen de stories. Opvallend bij Spotify is dat de verhalen een semi-permanent karakter lijken te hebben en langer dan 24 uur blijven bestaan.

Dat Spotify interesse had in stories was al in 2019 bekend. Toen werkte Spotify al aan de Storyline-functie. Een paar maanden later ontdekte code-onderzoekster Jane Manchun Wong stories die gekoppeld waren aan een bepaald nummer.