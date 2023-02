Spotify plusknop heeft twee functies

Het is een kleine maar belangrijke aanpassing in de gebruikersinterface van Spofity. Het hartje gaat verdwijnen en maakt plaats voor een plusknop met een dubbele functie. Hiermee kun je muzieknummers, albums, afspeellijsten en meer opslaan. De plusknop komt beschikbaar in de iPhone- en Android-app van Spofity, zo meldt het bedrijf in een blogposting.



Het plusteken (+) kan ook worden gebruikt om een nummer aan een afspeellijst toe te voegen. Je kunt vervolgens kiezen waar je een nummer of ander type content wilt opslaan. Spotify is vorig jaar al begonnen met het testen van de nieuwe plusknop. Volgens het bedrijf is de nieuwe knop intuïtiever en bespaart het tijd, zo bleek tijdens het testen. Mensen gingen ook vaker naar opgeslagen content luisteren. Maar in feite verandert er niet zoveel.

Zo werkt het:

Om een nummer of aflevering van een podcast op te slaan tik je op de Plus (+) knop, rechts van het nummer terwijl je deze aan het afspelen bent. Het plusteken zal dan een groen vinkje worden. Door hierop te tikken kun je de bestemming aanpassen.

Je kunt met de plusknop ook een compleet album toevoegen aan je bibliotheek. Ook dan verschijnt er een groen vinkje.

Deze nieuwe plusknop komt vanaf vandaag beschikbaar en wordt de komende weken uitgerold naar alle Spotify-gebruikers op iPhone en Android. Het is dus goed mogelijk dat je ‘m nu nog niet ziet. In een video legt Spotify uit wat de voordelen zijn. Onlangs kondigde Spotify een persoonlijke dj aan, die met kunstmatige intelligentie gaat zorgen dat jij nieuwe nummers gaat ontdekken. Er zit zelfs een stem bij die rondom de muziek commentaar geeft, als een echte dj. Helaas kunnen we die nu nog niet gebruiken. De stem komt eerst beschikbaar in het Engels voor gebruikers in de VS en Canada. Later volgen andere landen.