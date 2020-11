Weekend-kijktips: Mosul, Barack Obama, André Rieu en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.





Nu op Apple TV+: ‘The Oprah Conversation’ met Barack Obama

Eigenlijk vorige week al aangekondigd, maar nu ook in Nederland en België te kijken: de talkshowdiva heeft Barack Obama weten te strikken. Het is een van de meest interessante afleveringen in de serie op Apple TV+. In het interview gaat het om Obama’s nieuwe boek ‘A Promised Land’, dat je via Apple Boeken kunt aanschaffen en lezen (maar natuurlijk ook in papieren vorm via je lokale boekhandel). “Dit boek was de moeite waard om op te wachten”, aldus Oprah Winfrey. Je maakt alles mee, van de vermoeiende campagnes tot de gesprekken in de Oval Office en de Situation Room.

Bekijken: ‘The Oprah Conversation’ met Barack Obama

Binnenkort op Apple TV+: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Vanaf 4 december kun je kijken naar deze kerstspecial met Mariah Carey. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Je ziet een combinatie van muzikale optredens, dans en animaties. Carey zal ook een nieuwe single uitbrengen van de soundtrack ‘Oh Santa!’ waarin tevens Ariana Grande en Jennifer Hudson meezingen. Het zijn veelal nieuwe uitvoeringen van de kerstklassiekers. Heb je geen Apple TV+ dan kun je vanaf 11 december op andere platformen kijken. De nieuwste trailer zie je hieronder.

Meer info: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Mosul

Te zien bij: Netflix

Een jonge politieagent wordt gered door een afvallige Iraakse militie en besluit met ze mee te vechten tegen ISIS in een verwoest Mosul.

Virgin River (S02)

Te zien bij: Netflix

Een verpleegster uit LA wil een nieuwe start maken. Ze verhuist naar een afgelegen stadje in het noorden van Californië en is verrast door wat en wie ze daar aantreft.

The Christmas Chronicles 2

Te zien bij: Netflix

Kate is inmiddels een tiener en niet blij met de nieuwe relatie van haar moeder. Ze loopt weg en belandt op de Noordpool, waar een ondeugende elf Kerstmis wil dwarsbomen.

Uncle Frank

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als Frank Bledsoe en zijn 18-jarige nichtje Beth in 1973 een roadtrip maken van Manhattan naar Creekville, South Carolina, om de begrafenis van de patriarch van de familie bij te wonen, worden ze onverwachts vergezeld door Franks geliefde Walid.

LEGO Jurassic World: Double Trouble

Te zien bij: Videoland

Simons tweelingbroer en grootste rivaal, Sedrick Masrani, trekt de leiding over Jurassic World naar zich toe en gooit Simon de deur uit. Sedrick installeert de kunstmatige intelligentie OEPSI, die alles goedkoper en efficiënter moet maken. Maar OEPSI slaat op hol en besluit alle mensen het park uit te jagen. En dan worden er ook nog dinosauruseieren gestolen waaruit twee woeste dino’s kruipen. Er heerst chaos in het park. Komt dit ooit nog goed?

Saving Private Ryan

Te zien bij: Videoland, Netflix en Pathé Thuis

Nieuw toegevoegd op Videoland, al eerder te zien bij de andere diensten. Door de ogen van een groep Amerikaanse soldaten volgen we het verhaal dat begint met de historische invasie op D-Day, waarna de groep een gevaarlijke speciale opdracht moet uitvoeren. Kapitein John Miller moet met zijn mannen achter de vijandelijke linies op zoek naar soldaat James Ryan, wiens drie broers zijn gesneuveld. De mannen stuiten op zoveel gevaren dat ze het nut van dit bevel in twijfel beginnen te trekken. Waarom moeten acht levens op het spel gezet worden om één leven te redden? Temidden van de keiharde realiteit van de oorlog zoekt ieder naar zijn eigen antwoord – en naar de kracht om een onzekere toekomst te overwinnen met eer, fatsoen en moed.

De Zaak Alzheimer

Te zien bij: Amazon Prime Video, Pathé Thuis

Recherche-duo Vincke en Verstuyft worden geconfronteerd met de moord op een ambtenaar. Het spoor leidt naar huurmoordenaar Angelo Ledda. Ledda lijdt echter aan de symptomen van de ziekte van Alzheimer.

André Rieu: Home For Christmas

Te zien bij: Amazon Prime Video

Tja, je moet het toch gezellig maken als je met z’n tweeën thuis zit tijdens de kerst. Misschien kan Andree Rieu er wat sfeer in brengen, met drie nieuwe concertvideo’s die bij Amazon te zien zijn. Tijdens de feestdagen nodigt André Rieu je uit voor een feestelijk kerstconcert in zijn huis. Het romantische kerstfeest van Rieu is precies wat je nodig hebt om in de stemming te komen.

The Quake

Te zien bij: Film 1

In 1904 wordt Oslo getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. De aardbeving had zijn epicentrum in de “Oslo Graben” die onder de Noorse hoofdstad loopt. Er vinden vandaag de dag nog steeds kleinere aardbevingen plaats in dit gebied. Geologen weten het niet zeker, maar er zijn tekenen die erop wijzen dat we een grote toekomstige aardbeving in Oslo kunnen verwachten. Wanneer kan niemand met zekerheid zeggen. Misschien over 100 jaar, misschien over 10 jaar of misschien wel morgen.

Temptation Island Love Or Leave (S01E01-E02)

Te zien bij: Videoland

Vier koppels gaan in het zonnige Italië op zoek naar één antwoord: ben ik hier met de ware of is er iemand die beter bij mij past? Apart van elkaar gaan ze het avontuur aan in twee villa’s. Dit keer geen verleiders, maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie.