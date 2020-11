Apple is al druk met de voorbereidingen voor de eerste apparaten met mini-LED displays. Er gingen al geruchten over een iPad Pro met mini-LED en nu is er ook iets meer duidelijkheid over de eerste MacBook met mini-LED, mét M1-chip.

Apple heeft dit jaar veel nieuwe MacBooks uitgebracht. Na de modellen van het afgelopen voorjaar (onder andere de MacBook Air en instap-MacBook Pro), bracht Apple onlangs wéér twee nieuwe versies uit. De nieuwste MacBook Air met M1 en MacBook Pro met M1 liggen pas net in de winkels, maar in de tussentijd werk Apple weer aan nieuwe modellen. Volgens Digitimes start de massaproductie van een M1 MacBook Pro met mini-LED in het tweede kwartaal van 2021.



‘Massaproductie M1 MacBook Pro in tweede kwartaal 2021’

Het is nog onduidelijk om wat voor model het precies gaat. Digitimes spreekt in het bericht alleen over een MacBook Pro met mini-LED en M1-chip, zonder een specifiek displayformaat te noemen. Het is goed mogelijk dat het hierbij gaat om een nieuwe 14-inch of 16-inch MacBook Pro. Er zijn al een tijd geruchten dat Apple in 2021 nieuwe modellen met dit schermformaat uit wil brengen. Dat de massaproductie in het tweede kwartaal van start gaat, zou kunnen betekent dat Apple het model rond de zomer uit gaat brengen. WWDC 2021 lijkt dan een logische timing.

Bekijk ook M1-chip voor Apple Silicon: alles wat je wilt weten Apple heeft een eigen processor voor de Mac ontwikkeld de M1. Deze biedt zeer goede performance en is tegelijk erg energiezuinig. Met acht kernen en een krachtige Neural Engine en GPU gaat Apple ervoor zorgen dat je MacBook nog krachtiger is en langer meegaat op een batterij. Alles wat je moet weten lees je in deze uitleg!

De huidige 16-inch MacBook Pro stamt uit november 2019 en heeft nog een Intel-chip. Apple’s huidige M1-MacBooks zijn de twee instapmodellen. Het is de verwachting dat de meer high-end modellen volgend jaar de overstap maken. Een nieuw mini-LED-display voor dit model is dan geen gekke gedachte. De nieuwe 14-inch MacBook Pro zou dan ook een opvolger kunnen zijn voor de huidige high-end 13-inch MacBook Pro met Intel-chip.

Behalve een nieuwe MacBook Pro komt Apple in het eerste kwartaal van 2021 ook met een iPad Pro met mini-LED, zo concludeert ook Digitimes. Dit komt overeen met een gerucht eerder deze maand van een Koreaanse zakenkrant. Om wat voor model het precies gaat, is niet helemaal duidelijk. Vorige week schreven we namelijk ook dat er in de tweede helft van 2021 een iPad Pro met OLED-display komt.

Bekijk ook Gerucht: 'iPad Pro met mini-LED verschijnt in eerste kwartaal 2021' Dat Apple werkt aan de overstap naar mini-LED is inmiddels geen verrassing meer, maar wanneer verschijnt het eerste product? De iPad Pro met mini-LED zou in het eerste kwartaal van 2021 komen.

De mini-LED techniek heeft een aantal voordelen, zoals een verbeterd contrast en minder kans op inbranden dan bij OLED> Dat is vooral bij MacBooks een prettige eigenschap, omdat het display daar urenlang aan blijft staan, met vaak dezelfde elementen in beeld op dezelfde plaats. Lees meer over de voordelen in ons overzicht van mini-LED.