Spotify met zoeken op songteksten

Soms weet je wel hoe een muzieknummer gaat, bijvoorbeeld het refrein, maar is de titel van het nummer of de uitvoerende artiest onbekend. Je hebt ook niet altijd een fragment van het nummer paraat om deze te laten herkennen door Shazam. Voor die gevallen heeft Spotify nu een handige functie geïntroduceerd. Het zoeken op songteksten is beschikbaar op zowel iOS als Android.



Het is heel eenvoudig om de functie te gebruiken. Open de Spotify-app en tik op de zoekknop onderaan het tabblad. Vervolgens hoef je alleen maar (een deel van) de songtekst in te voeren. Resultaten waarin de songtekst in voor komt, herken je aan Overeenkomst voor songteksten.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om bij nummers volledige songteksten te bekijken, zodat je bijvoorbeeld mee kan zingen (of alleen lezen) terwijl het nummer afgespeeld wordt. In Apple Music is dat al wel een paar jaar mogelijk, evenals het zoeken op songteksten in Apple Music.

Er is geen appupdate nodig om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe functie in de Spotify-app. Mogelijk werkt het nog niet bij alle songteksten of nummers, maar voor de keren dat het wel werkt kan het goed van pas komen. Werkt het bij jou nog helemaal niet? Dan moet je nog even geduld hebben.