Apple bracht dit voorjaar de Uitnodigingen-app uit, waarmee je mooie visuele uitnodigingen voor feestjes, activiteiten en meer kunt maken. Je kunt niet alleen een mooie coverfoto instellen en relevante gegevens als datum, tijd en locatie toevoegen, maar ook een Apple Music-afspeellijst of een gedeeld foto-album meesturen. Maar wat nog wel ontbrak, is om een koppeling toe te voegen naar andere externe diensten. Met de nieuwste update heeft Apple dat nu opgelost.

Met de nieuwe optie heeft Apple een nieuw soort tegel aan de app toegevoegd, die je aan elke uitnodiging kan toevoegen. Met de Link-tegel kun je elk soort link naar een externe website of dienst toevoegen. Heb je geen Apple Music maar Spotify? Plak daar dan gewoon een link naar een Spotify-afspeellijst. Maar misschien nog wel handiger is dat je ook een link naar bijvoorbeeld een cadeaulijst kan toevoegen. Een veelgebruikte dienst is Lijstje.nl, waar je cadeau’s aan toe kan voegen en iedere genodigde zelf kan afstrepen. Met de linktegel heb je nu de ruimte om naar dit soort diensten de link toe te voegen.

Bij het toevoegen van de link kun je ook nog handmatig de naam toevoegen, al haalt de app die ook automatisch op uit de geplakte link. Verder kun je nog een omschrijving toevoegen, mocht je link meer duiding nodig hebben. Eenmaal toegevoegd verschijnt de link in een aparte tegel met het favicon van de website als plaatje op de uitnodiging. Je kunt bij het bewerken van een uitnodiging zoveel linktegels toevoegen als je zelf wil.

Voorheen was je genoodzaakt om dit soort links toe te voegen aan de beschrijving van het evenement, maar nu er een aparte linkoptie voor is, verschijnt het apart en duidelijker op de uitnodiging. Mocht je de app nog niet gebruikt hebben, dan lees je in onze uitleg van Apple’s Uitnodigingen-app alles wat je ermee kan doen.