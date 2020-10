tvOS 14.0.2 beschikbaar

De nieuwste update voor de Apple TV is een update voor achter de schermen: Apple voegt er geen nieuwe functies aan toe, maar lost wel een aantal bugs op. Het blijft echter onduidelijk welke bugs er opgelost zijn, want Apple geeft voor tvOS zelden uitgebreide releasenotes. Heb jij sinds tvOS 14 een bug ontdekt, dan is die met deze nieuwe versie mogelijk opgelost. tvOS 14.0.2 heeft buildnummer 18J411.



tvOS 14 bracht een aantal nieuwe functies, zoals een iets opgefrist design, nieuwe HomeKit-mogelijkheden op de Apple TV en ondersteuning voor picture-in picture. Ook beloofde Apple ondersteuning voor 4K in YouTube, al duurde het wat langer dan gehoopt. Pas sinds dit weekend kunnen de eerste gebruikers op de Apple TV YouTube in 4K streamen.

tvOS 14.0.2 downloaden

tvOS 14.0.2 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.0.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Of we in de loop van het jaar nog nieuwe functies krijgen, moet zich nog uitwijzen. We verwachten in oktober een event rondom de Apple TV, waar mogelijk ook nieuwe hardware wordt aangekondigd.