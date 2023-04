Spotify CEO Daniel Ek klaagt al jaren dat Apple’s systeem te gesloten is, wat het toevoegen van nieuwe functies bemoeilijkt. Spotify startte in 2019 ook een ‘Time to Play Fair’-website, waarin ze uitleggen wat er allemaal mis is bij Apple. Eén van de klachten is dat Spotify niet op de HomePod gebruikt kan worden. Inmiddels heeft Apple die mogelijkheid opengezet, maar Spotify heeft nog niet toegehapt.



De door Spotify zo gewilde HomeKit -ondersteuning voor onder andere Siri is al sinds 2020 mogelijk . Er zouden volgens het bedrijf echter te weinig klanten zijn die het willen. Of, in de woorden van Spotify: er komen onvoldoende klachten erover binnen van gebruikers. Een bericht op het communityforum van Spotify heeft inmiddels bijna 6.000 stemmen vóór toevoegen van de functie, maar Spotify vindt dat niet voldoende.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple wil HomePod openstellen voor Spotify en andere diensten' Apple gaat de HomePod meer openstellen voor andere streamingdiensten. Momenteel werkt de HomePod nog alleen nauw samen met Apple Music, maar daar komt volgens bronnen verandering in.

Spotify heeft al wel meermaals beloofd dat ze de iPhone- en iPad-app gaan voorzien van AirPlay 2-support, maar ook dat is nog niet gelukt. De app ondersteunt alleen de originele versie van Airplay, die in 2018 werd vervangen door de verbeterde variant AirPlay 2. Dit verkort onder andere de buffering en biedt ondersteuning voor een HomePod-stereopaar. Toch zegt Spotify dat ze het écht, op een gegeven moment in de toekomst, willen gaan toevoegen. Ze zouden “op een pad zijn om het uiteindelijk mogelijk te maken”, maar ze kunnen nog geen tijdpad geven. In 2021 beloofde Spotify nogmaals om AirPlay 2 te gaan ondersteunen. We schreven destijds vertwijfeld: Spotify stelt AirPlay 2 uit, maar waarom?

Bekijk ook Spotify stelt AirPlay 2 uit, maar waarom? Spotify heeft nog steeds geen AirPlay 2-ondersteuning toegevoegd aan de app. Het bedrijf is ermee bezig, maar ontkent dat het tegen problemen is aangelopen.

Spotify zei in een verklaring:

Spotify remains committed to supporting AirPlay 2 at some point in the future. We’re on a path towards making it happen eventually, but we cannot state when that will be at this stage.