Siri op de HomePod krijgt een belangrijke verbetering met iOS 17 en HomePod software-update 17. Vanaf deze versies kun je aan Siri op de HomePod vragen om muziek af te spelen via een app op je iPhone, waarna de muziek via AirPlay op de HomePod gestreamd wordt.

De HomePod werkt samen met een aantal standaard muziekdiensten. Apple Music is volledig geïntegreerd in de HomePod en ook Deezer biedt standaard ondersteuning voor de Apple-speaker. Het voordeel daarvan is dat je rechtstreeks aan Siri op de HomePod kan vragen om muziek af te spelen via de door jou ingestelde muziekdienst. Maar er zijn maar weinig diensten die van deze mogelijkheid gebruikmaken. Spotify biedt bijvoorbeeld geen support voor deze functie, ook al is dit al heel lang mogelijk. Maar met iOS 17 en de HomePod software-update 17 hoeven muziekdiensten deze ondersteuning niet meer altijd zelf in te bouwen. Siri op de HomePod werkt dan namelijk met AirPlay via iPhone- en iPad-apps. Dat heeft een flink aantal voordelen.



Siri op HomePod met AirPlay via iPhone-apps: eindelijk Spotify

De nieuwe functie werkt als volgt, waarbij we Spotify als voorbeeld gebruiken. Je geeft Siri op de HomePod een opdracht om muziek af te spelen (“Hé Siri, speel muziek op Spotify”). In de huidige versies is zo’n verzoek niet mogelijk, omdat de HomePod niet standaard met Spotify werkt. Maar dankzij iOS 17 stuurt de HomePod als het ware het verzoek door naar de iPhone en iPad. Vervolgens speelt de iPhone of iPad de muziek via AirPlay af op de HomePod. De enige voorwaarde is dat de iPhone of iPad verbonden moet zijn met hetzelfde wifi-netwerk als de HomePod.

Je kan ook vragen aan Siri op de HomePod om muziek via Spotify af te spelen op een specifieke speaker of op bijvoorbeeld alle speakers in huis. Zijn er meerdere gebruikers in huis, dan wordt de stemherkenning gebruikt om verbinding te maken met de juiste iPhone of iPad en de daarop geïnstalleerde muziekdienst. Je kunt muziek afspelen, een nummer toevoegen aan een afspeellijst of bibliotheek en nummers liken of disliken.

Behalve voor muziekapps als Spotify, werkt het ook voor apps met audioboeken, podcasts, radio en meditatie. De enige voorwaarde is dat deze apps op de iPhone of iPad de SiriKit-tools moeten ondersteunen. Oftewel: de apps moeten op de iPhone of iPad werken met Siri. Spotify werkt met Siri op de iPhone sinds oktober 2019. Voor ontwikkelaars is er geen wijziging nodig: apps die met Siri werken op de iPhone, werken straks ook meteen op de HomePod via AirPlay vanaf de iPhone.

Deze nieuwe functie biedt je dus de mogelijkheid om alle apps die met Siri op de iPhone werken, op de HomePod af te spelen door het verzoek aan Siri op de HomePod te vragen. Er is nog wel een aantal nadelen. De iPhone moet dus verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk, omdat de muziek via AirPlay afgespeeld wordt. Ook moet je bij je opdracht altijd de naam van de app erbij zeggen, omdat je niet kan aangeven wat je standaard muziekdienst is. Als een dienst volledige ondersteuning voor de HomePod biedt (zoals Deezer dat al doet), is dat niet nodig en is er ook geen iPhone in de buurt nodig. Maar met deze nieuwe functie via AirPlay is dat wel vereist, omdat de HomePod moet weten welke app op de iPhone aangesproken moet worden.

Voor wie meer technische achtergrond wil weten over deze functie, kan deze WWDC-sessie raadplegen.

Zoals het nu al werkt

Op dit moment kun je met iOS 16 en ouder wel al muziek via bijvoorbeeld Spotify op de HomePod afspelen, door handmatig AirPlay te activeren vanaf je iPhone. Ook kun je aan Siri op de iPhone vragen om muziek via Spotify op de HomePod af te spelen. Maar in dat geval gebruik je dus Siri op de iPhone zelf en niet Siri op de HomePod. Met deze nieuwe iOS 17-functie kun je dus gewoon Siri op de HomePod aanspreken, die het verzoek vervolgens verwerkt via de app op je iPhone.