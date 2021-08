Apple bracht AirPlay 2 in 2018 uit en veel streaming-apps voor iOS zijn vervolgens aangepast. Behalve Spotify. Het bedrijf was de mogelijkheden aan het onderzoeken en wil het ooit wel implementeren, maar maakt geen haast. Een medewerker van Spotify heeft gebruikers nu geïnformeerd dat de plannen voorlopig in de ijskast staan. Intern is de functie wel besproken en er werd ook wel aan gewerkt, maar er zou zijn besloten om er voorlopig mee te stoppen. De reden zou een compatibiliteitsprobleem met audiodrivers zijn, zo meldt een forummoderator van Spotify. “Het is een groot project dat we in de nabije toekomst niet voor elkaar krijgen.”



Hello everyone,

We’ve discussed this Idea internally and while we are working on supporting AirPlay2 in a proper way, we have decided to close it for now.

The reason for this is that due to audio driver compatibility issues, this seems like a bigger project that we won’t be able to complete in the foreseeable future.

Please keep adding your votes and comments here and as soon as we have anything new to share, we’ll check back with an update.