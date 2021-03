Spotify vernieuwt de Home-pagina van de mobiele app. Er staan drie verbeteringen centraal die de startpagina persoonlijker maken. Eén van de verbeteringen is een nieuwe tijdreisfunctie.

De Home-pagina van de Spotify-app is de centrale plek waar je nieuwe suggesties voor muziek en meer krijgt. Je bekijkt daar ook je onlangs afgespeelde muziek en nieuwe afspeellijsten die bij je muzieksmaak hoort. Spotify is nu begonnen met de uitrol van drie nieuwe functies voor de Home-pagina. De meest interessante toevoeging is de tijdreisfunctie, waarmee je kan zien waar je de de afgelopen drie maanden naar geluisterd hebt.



Spotify Home vernieuwd met tijdreizen en meer

Rechtsboven op de Home-pagina vind je een nieuwe knop, naast het tandwiel. Tik je hierop, dan zie je de individuele nummers, afspeellijsten, albums en shows waar je naar geluisterd hebt. Het is een nieuwe versie van de Onlangs afgespeeld-sectie. In een soort tijdlijn zie je precies wanneer je naar welke content geluisterd hebt. Deze tijdreisfunctie is beschikbaar voor zowel gratis als premium gebruikers.

Ook krijgen podcasts een prominentere plek op de Home-pagina. Bovenaan de pagina zie je met een blauwe stip nieuwe afleveringen van podcasts die bij jou interesses horen. Ook de afleveringen waar je al aan begonnen bent, zie je hier terug. Met de groene progressiebalk zie je hoe ver je ongeveer in de aflevering zit. Met één tik kun je meteen verder luisteren waar je gebleven was. Deze verbetering is alleen zichtbaar voor premium gebruikers.

Tot slot krijgen premiumgebruikers ook meer suggesties van artiesten waar ze graag naar luisteren. Bovenaan de Home-pagina zie je bijvoorbeeld een niewue track van een favoriete artiest die je meteen kan beluisteren.

Spotify zegt dat de nieuwe verbeteringen in de Home-pagina deze maand worden uitgerold naar alle gebruikers wereldwijd. Ondertussen werkt Spotify aan nog meer verbeteringen. Zo wordt er gewerkt aan Spotify HiFi voor een hogere geluidskwaliteit en test Spotify een eindeloze afspeellijst in CarPlay.