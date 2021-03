In 2017 was ING er als de kippen bij om twee (toentertijd) gloednieuwe functies aan te bieden. Binnen nog geen maand kreeg de Bankieren-app van ING ondersteuning voor Siri voor het overmaken van geld en aanmaken van betaalverzoeken en verscheen er een aparte iMessage-app. Ook met die iMessage-app kon je een betaalverzoek maken. Maar in de nieuwste versie laat ING weten afscheid te nemen van deze twee functies.



ING stopt met Siri en iMessage

Sinds iOS 10 kan Siri op de iPhone overweg met apps van derden. In eerste instantie was dat nog beperkt tot een klein aantal appcategorieën, maar inmiddels is er veel meer mogelijk dankzij onder andere Siri Shortcuts. De Bankieren-app van ING kreeg Siri ondersteuning voor het overmaken van geld en maken van betaalverzoeken en later ook nog voor het opvragen van je saldo. Destijds had ING ook zelf zijn eigen spraakassistent Inge, al stopte de bank daar in 2018 ook mee. Sindsdien kon je gebruik blijven maken van Siri, maar ook dat houdt nu op. Het was met Siri mogelijk om te vragen “Ik wil geld ontvangen via Bankieren” of “Ik wil geld overmaken via Bankieren”, waarna de assistent de rest afhandelde.

De exacte reden voor het staken van ondersteuning van Siri geeft de bank niet, maar vermoedelijk werd de functie te weinig gebruikt. Uit onze test met de vorige versie van de ING-app, blijkt dat de verzoeken aan Siri ook niet altijd goed werken. Ook bij andere bankenapps die Siri ondersteunen, zoals bunq en Monese, werkt de samenwerking met Siri niet zoals het hoort.

Met iMessage-app van ING kon je een betaalverzoek maken vanuit een chatgesprek. De mogelijkheden waren echter beperkt, want je kon alleen hele bedragen versturen en niet zelf een omschrijving kiezen. Helaas heeft ING dus niet besloten om de iMessage-app te verbeteren, want nu is deze helemaal verwijderd. Sinds de komst van de iMessage-app is deze ook nooit door ING verder uitgebreid of verbeterd.

De Apple Watch-app van ING is momenteel nog wel beschikbaar, al is de vraag hoe lang dat nog blijft. Ook die app is al een lange tijd niet meer bijgewerkt, maar in de huidige versie werkt hij nog wel. Met de app kan je het saldo van je rekeningen checken.

Nu ook totaalsaldo

ING heeft wel een kleine verbetering aan de app doorgevoerd. Je kan nu namelijk ook het totaalsaldo van je betaalrekeningen en spaarrekeningen bekijken. Rekeningen die je onzichtbaar gemaakt hebt, tellen hierbij niet mee.