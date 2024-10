De audioboeken zijn niet helemaal nieuw voor Spotify. Er was al een (zeer beperkt) aanbod van gratis luisterboeken op Spotify, maar met de aankondiging van vandaag wordt het grootser aangepakt. Spotify Audiobooks kwam eerder al beschikbaar in onder andere de VS, maar wordt vanaf vandaag dus ook uitgerold in Nederland, Frankrijk, België en Luxemburg. In deze landen kun je in totaal uit meer dan 200.000 audioboeken kiezen, waarvan er dus o’n 15.000 Nederlands zijn.

Spotify Audiobooks in Nederland

Met Spotify Audiobooks kan iedereen met het betaalde Spotify Premium-abonnement 12 uur luisteren naar audioboeken. Dat is iets minder dan in de VS, waar je met Premium tot 15 uur kunt luisteren. Is je luistertijd voorbij, dan kun je voor €9,99 10 uur extra luistertijd aanschaffen. Dit is een eenmalige aanschaf en dus geen terugkerend abonnement. Dat is bijvoorbeeld handig als je op vakantie bent en daar juist meer audioboeken wil luisteren. Als dit binnen de maand op is, kun je opnieuw tien uur extra tijd kopen. Hou je van deze los aangeschafte luistertijd wat tijd over, dan blijft dit tot 12 maanden na aanschaf geldig.

Spotify werkt voor de uitrol samen met lokale uitgevers en zal doorlopend worden uitgebreid. De functie wordt in de komende 24 uur uitgerold en zal bovenaan het startscherm te vinden zijn als een aparte sectie, naast muziek en podcasts. Ook in de zoekfunctie kun je meteen naar de luisterboeken gaan en filteren op genre en de populairste en nieuwste luisterboeken bekijken. Op de detailpagina van een luisterboek kun je ook individuele hoofdstukken beluisteren of er meer over lezen.