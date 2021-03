Hoe is Mac OS X, de voorloper van macOS ontstaan? We duiken in de geschiedenis van het Mac-besturingssysteem dat gebaseerd is op de software van NeXT.

Op 24 maart 2001 werd Mac OS X officieel aangekondigd door Steve Jobs en dat betekent dat het Mac-besturingssysteem nu twintig jaar bestaat! Het was de start van een versienummer dat in de loop der jaren heel wat updates kreeg. Pas in 2020 besloot Apple het getal X (10) los te laten en verder te nummeren met 11. Maar waar waar komt macOS eigenlijk vandaan?

In dit artikel duiken we in de oorsprong van het besturingssyteem dat dagelijks door miljoenen mensen wordt gebruikt. Zijn macOS en voorganger Mac OS X gewoon een vervolg op de al eerder bestaande versies Mac OS 8 en Mac OS 9? De werkelijkheid blijkt heel anders te liggen.



Voor het ontstaan van Mac OS X moeten we teruggaan naar de jaren tachtig, toen Apple met man en macht probeerde om een nieuwe generatie besturingssysteem te ontwikkelen, dat gebaseerd was op de technologische inzichten van die tijd. Steve Jobs was in die periode niet meer werkzaam bij Apple. Hij had ondertussen met NeXT een nieuw bedrijf opgericht, dat verderop in dit verhaal nog een belangrijke rol zal gaan spelen.

Objectgeoriënteerd

Een van de belangrijkste eisen van Apple was dat het besturingssysteem objectgeoriënteerd moesten zijn. Vrijwel alle software uit die tijd was procedureel gestructureerd. Denk maar aan Basic: het programma begint bij regel 1 en doorloopt verschillende regels, totdat de laatste regel is bereikt. Soms stopt het programma even, om te wachten op invoer van de gebruiker. Vervolgens wordt het stappenplan verder opgepakt.

Objectgeoriënteerde software bestaat uit objecten, met datavelden (attributes) die zelfstandig een procedure kunnen doorlopen (methods). Zulke objecten kunnen in principe op elke plek in de software aangeroepen worden en zelfs tussen programma’s onderling. Apple deed verschillende pogingen om een nieuw, objectgeoriënteerd besturingssysteem te maken. Misschien zeggen de codenamen Taligent, Copland en Gershwin je nog wel wat. Of misschien ook niet, want ze waren weinig succesvol.

NeXT

In de tussentijd was Jobs met iets heel anders bezig. Hij was vastbesloten om van zijn volgende bedrijf een succes te maken en richtte NeXT op, met als doel het ontwikkelen van de computer van de toekomst. Het moest draaien op een nieuw, modern besturingssysteem dat snel, flexibel en krachtig moest zijn. Jobs koos daarbij voor een implementatie van Unix, een familie van besturingssystemen die ook nu nog in allerlei vormen en gedaanten overal terug te vinden is.



NeXT Computer, ontworpen door Hartmut Esslinger (1988)

Een van de kenmerken van Unix is dat het modulair is, waardoor kleine stukjes code verantwoordelijk worden voor één kleine, relatief simpele taak. Dat is mogelijk omdat het van de grond af gericht is op multitasking. De kernel die voor de communicatie tussen programma’s en de hardware zorgt, is compact en snel. Sterker nog: drivers voor de hardware zitten voor het overgrote deel ín de kernel – korter kan de weg tussen hardware en besturingssysteem niet zijn. De basis van het NeXT-besturingssysteem werd gevormd door de Mach-kernel, een aangepaste versie van Unix.

NeXTSTEP, de voorganger van Mac OS X

Bij NeXT werd in de jaren tachtig het NeXTSTEP besturingssysteem ontwikkeld, dat in 1989 officieel uitkwam. Een betaversie van NeXTSTEP werd in 1988 al getoond bij de lancering van de eerste computer van het bedrijf. De naam werd in de loop van de jaren steeds anders geschreven: het begon met NextStep, later NeXTstep, NexTStep, neXtStep, NeXTSTEP en uiteindelijk NEXTSTEP.

De kernel van NeXTSTEp was gebaseerd op de Mach-kernel, die oorspronkelijk was ontwikkeld aan Carnegie Mellon University, aangevuld met delen van BSD. De grafische interface was gebouwd op een objectgeoriënteerde GUI-toolkit. Ze gebruikten destijds al de Objective C-programmeertaal.

Hoewel NeXT nauwelijks succesvol was in de eerste jaren, trok het bedrijf wel de aandacht van computerexperts, die vol bewondering waren over de nauwe integratie tussen software en hardware, iets wat we bij Apple nu nog steeds gewend zijn.

De meeste mensen weten wel hoe het uiteindelijk is afgelopen: Apple kocht NeXT voor een fors bedrag, om de impasse rond de volgende versie van Mac OS te doorbreken. En Jobs keerde terug naar Apple.

Zelden zal Steve Jobs voor zijn gevoel zo zijn gelijk hebben gekregen. Jobs werd interim-CEO in juli 1997 en uiteindelijk permanent CEO in 2000. Besturingssysteem NeXTSTEP werd aangepast en kreeg de naam Darwin. Apple legde verschillende lagen op Darwin, waaronder de Aqua-interface en de Finder. De codenaam tijdens de ontwikkeling was Project Rhapsody.

Hoogtepunt van dit alles was de aankondiging op 24 maart 2001 van… Mac OS X!

