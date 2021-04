Spotify heeft na jarenlang testen de 'Car Thing' onthuld. Dit is een slimme mediaspeler met touchscreen, die je kunt gebruiken om snel van muziek te wisselen. Maar een echte concurrent van CarPlay is het niet.

Spotify Car Thing

Spotify’s Car Thing was lang in ontwikkeling maar nu is het eindelijk zover. Het gaat om een slimme mediaspeler met ondersteuning voor ‘Hey Spotify’, zodat je ook spraakcommando’s kunt geven. Verder zijn een grote draaiknop, een touchscreen en tiptoetsen voor allerlei functies aanwezig. Een beperkte groep Spotify Premium-gebruikers in de VS krijgt de Car Thing als eerste uitgereikt.



De mediaspeler werd via een persbericht wereldkundig gemaakt. Je kunt ‘m in Europa nog niet bestellen. Voorlopig is het exclusief voor de Verenigde Staten, waar je het kunt gebruiken om je favoriete muziek sneller te starten. Wisselen tussen verschillende afspeellijsten en muziekstemmingen is ook heel eenvoudig. Spotify zegt dat ze hiermee een veelgehoord probleem willen oplossen, ook al ligt de focus van het bedrijf niet op het maken van hardware. Maar er waren zoveel mensen die een makkelijke manier misten om in de auto muziek en podcasts te luisteren.

Voor sommige mensen zou het een alternatief voor CarPlay kunnen zijn, al draait het bij Car Thing wel uitsluitend om de muziek en andere audio die Spotify aanbiedt. Navigeren is er niet bij. Muziek uitkiezen kan met ‘Hey Spotify’, de draaiknop, het 4-inch touchscreen en de vier voorkeuzetoetsen.

Je koppelt het apparaat via Bluetooth met je smartphone en de verbinding met je autoradio doe je via Bluetooth of een AUX-kabeltje. Een ingebouwde speaker is niet aanwezig.

Als Spotify Car Thing binnenkort in de winkel ligt moet je er $80 voor betalen. Er zijn maar weinig appmakers die eigen apparaatjes uitbrengen voor in de auto. Een voorbeeld dichtbij huis is de Flitsmeister ONE, een apparaat dat waarschuwt bij flitsers. Maar die meldingen kun je ook al op je iPhone binnenkrijgen. Dat geldt natuurlijk ook in dit geval: je kunt je muziek ook aansturen vanuit Spotify op de iPhone voordat je wegrijdt en onderweg met Siri-spraakopdrachten zorgen dat er een andere playlist wordt gekozen.