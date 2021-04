Eerder dit jaar waren er flink wat geruchten over wie voor Apple de zelfrijdende auto zou gaan maken. Lange tijd leek het erop dat Apple een samenwerking met Hyundai op zou zetten voor de productie van de Apple Car, maar die gesprekken zouden stukgelopen zijn. Ook de gesprekken met andere bekende automerken zouden stukgelopen zijn, waardoor Apple voor de productie van de auto zou kiezen voor bekende partners. Het lijkt erop dat Apple die partner nu gevonden heeft. Het zou gaan om LG Magna e-Powertrain, een samenwerking tussen LG en maker van autoonderdelen Magna. Dit schrijft The Korea Times.



‘LG en Magna gaan Apple Car produceren’

LG is voor Apple een bekende naam. LG maakt al jarenlang diverse displays voor Apple-producten en heeft een goede verstandhouding met Apple. LG heeft een zogenaamde joint venture opgericht met Magna. Volgens de bron is de joint venture, die tijdelijk de naam LG Magna e-Powertrain heet, “erg dichtbij” het tekenen van een contract met Apple om de elektrische auto te fabriceren.

Bekijk ook 'Gesprekken tussen Apple en automerken stukgelopen, kiest voor gebruikelijke partners' Apple zou de afgelopen jaren diverse gesprekken gevoerd hebben met bekende autofabrikanten, maar zou uiteindelijk toch samenwerken met haar gebruikelijke partners voor de productie van onderdelen.

Volgens de bron heeft Apple voor LG gekozen omdat andere onderdelen van het bedrijf, zoals LG Display, al deel uitmaakt van Apple’s productieketen. Apple zou daarom minder zorgen hebben om productieproblemen, zo is de redenering. Het bedrijf zou genoeg en op een goed tempo onderdelen kunnen leveren. LG heeft geen reputatie opgebouwd wat betreft de productie van onderdelen voor elektrische auto’s en daarom zou de samenwerking met Apple ook voor hen goed van pas komen.

Tegelijkertijd heeft Magna al flink wat ervaring opgedaan op dit gebied. Het bedrijf maakt onderdelen voor andere autobedrijven, zoals BMW en Jaguar Land Rover. Experts beweerden eerder al dat Magna een logische keuze zou zijn voor Apple. Als de deal uiteindelijk gesloten is, zou begin 2024 een prototype getoond kunnen worden. De introductie zou dan op z’n vroegst in 2025 gaan gebeuren.