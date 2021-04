Spotify's iOS-app bevat aanwijzingen dat er nog steeds wordt gewerkt aan een 'Car Thing'. Dit is een hardware-accessoire dat je in de auto kunt gebruiken. Of het ooit uitkomt, is nog de vraag.

Spotify Car Thing bestaat nog steeds

iOS-ontwikkelaar Steve Moser ontdekte in de Spotify-app dat het bedrijf nog steeds een ‘Car Thing’ in ontwikkeling heeft. Dit accessoire is bedoeld voor het afspelen van muziek en podcasts, uitsluitend van Spotify zelf. Je bedient het met stemcommando’s, zodat je je ogen op de weg kunt houden. Maar er zit ook een schermpje in, die je met je vingers kunt bedienen. In 2019 bevestigde Spotify al dat ze met Car Thing bezig waren, maar benadrukte dat het slechts een test was.



Destijds zou het gaan om een soort onderzoeksapparaatje, om te achterhalen hoe mensen naar muziek en podcasts luisteren als ze in de auto zitten. Het accessoire zou nooit bedoeld zijn om officieel uit te brengen. Toch blijkt Spotify het uiterlijk van Car thing erg belangrijk te vinden, want het design is sinds 2019 steeds gewijzigd. Dat zou erop kunnen wijzen dat het nu toch uitkomt voor het publiek.

Uit de code van de iOS -app blijkt dat het om een rechthoekig apparaat gaat met een vrij groot display. Er is een grote knop, met daaronder een iets kleinere knop, mogelijk bedoeld voor aanpassen van het volume. Uit documenten bij goedkeuringsinstantie FCC blijkt dat de bediening met spraak, touchscreen en knoppen plaatsvindt. Het apparaat staat via Bluetooth in contact met je telefoon, een autoradio of een entertainmentsysteem.

Voor fanatieke Spotify-fans

Voor mensen die fanatiek gebruiker van Spotify zijn kan het een interessant accessoire zijn – zeker als je geen Apple CarPlay hebt voor het afspelen van je muziek. Spotify’s app bevat nog meer aanwijzingen, bijvoorbeeld voor betaalde abonnementen op podcasts en de mogelijkheid om commentaar te geven. Dat zijn functies die wellicht al eerder beschikbaar komen voor het publiek.

Er zijn maar weinig appmakers die eigen apparaatjes uitbrengen voor in de auto. Een voorbeeld dichtbij huis is de Flitsmeister ONE, een apparaat dat waarschuwt bij flitsers. Maar die meldingen kun je ook al op je iPhone binnenkrijgen.