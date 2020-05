Spotify verwacht dat Apple de komende tijd veel opener wordt wat betreft functies en mogelijkheden voor diensten van derden. In een interview zegt de Spotify CEO dat er nog een lange weg te gaan is.

Ruim een jaar geleden diende Spotify een klacht in bij de EU over Apple. Volgens de streamingdienst gaat Apple niet eerlijk om met externe ontwikkelaars. Er is op Apple’s platformen sprake van oneerlijke concurrentie, zo geargumenteerd Spotify. Bedrijven moeten een aandeel van inkomsten via de App Store afstaan aan Apple. Ook is Spotify van mening dat Apple het ontwikkelen van bepaalde functies bemoeilijkt. In een interview met Bloomberg spreekt Spotify CEO Daniel Ek over deze kwestie. Hij geeft aan dat hij verwacht dat Apple haar platformen verder open gaat stellen, maar dat er nog een lange weg te gaan is.



Spotify: ‘Apple wordt meer open, maar lange weg te gaan’

Naast de klacht over het afstaan van een percentage via App Store-verkopen, klaagde Spotify over beperkingen van Apple voor het uitbrengen van nieuwe functies. Spotify wilde al heel lang uitgebreide Siri-ondersteuning, maar dat is voor muziekdiensten pas mogelijk sinds iOS 13. Sinds een paar maanden kun je dan ook Spotify met Siri gebruiken. In de tussentijd is er ook een bijgewerkte Apple Watch-app van Spotify met Siri verschenen en heeft Spotify een Apple TV-app uitgebracht.

“Op de lange termijn verwachten we dat Apple opener wordt”, zegt Daniel Ek tegen Bloomberg. “We zijn erg blij dat we eindelijk Siri kunnen gebruiken als stembediening en apps kunnen maken voor de Apple TV en Apple Watch. Tot voor kort konden we dit simpelweg niet doen.” Maar de vraag is of de Spotify CEO hier wel volledig eerlijk is. Andere streamingdiensten als Pandora en Tidal hebben al veel langer apps voor de Apple TV en Apple Watch.

Sterker nog, de Amerikaanse dienst Pandora heeft al een tijdje ondersteuning voor offline muziek luisteren via de Apple Watch, iets wat Spotify al beloofde bij de introductie van de Apple Watch-versie in 2018. Tot op heden is dit nog steeds niet beschikbaar. Volgens Spotify dus omdat Apple in de weg zit bij het ontwikkelen van functies, terwijl andere diensten bewijzen dat dit wel degelijk mogelijk is.

Toch ziet de Spotify CEO de toekomst zonnig tegemoet. “Het verplaatst zich in de juiste richting, maar we hebben nog heel veel stappen te gaan voordat Apple een open en eerlijk platform is.” Het goede nieuws voor Spotify is dat er vermoedelijk al op korte termijn meer mogelijk is. Zo wil Apple de HomePod meer openstellen voor andere muziekdiensten en moet het binnenkort mogelijk zijn om andere standaardapps te kiezen op je iPhone en iPad.