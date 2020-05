Vanaf nu speelbaar op de iPhone en iPad: Forza Street, Microsoft's gratis racegame. Het werd in 2019 op Windows 10 uitgebracht en is nu wereldwijd beschikbaar op mobiel, aangepast voor touchscreens.

Mensen die binnen nu en dertig dagen de game installeren krijgen een bonusauto. Samsung-gebruikers krijgen zelfs nog iets meer, dankzij een onderlinge sponsordeal. Daarnaast zit er een gigantische catalogus in van de meest indrukwekkende auto’s. De app voor iOS en Android geeft je optioneel de mogelijkheid om in te loggen met je Xbox Live login, waardoor je ook toegang krijgt to de volledige lijst met achievements. Deze achievements en de voortgang in de game worden ook gesynchroniseerd met de Windows 10-versie van de game, dus als je daar al behoorlijk mee bezig bent geweest hoef je niet van onderaf te beginnen.



Alle spelers op iOS, Android en Windows 10 krijgen bovendien een gratis auto, de Ford GT, als onderdeel van het zogenaamde ‘founders pack’. Voor mensen met een Samsung Galaxy-smartphone zijn er extra cadeautjes: zie je iemand racen in een Ford Mustang GT uit 2015 met Samsung-bestickering, dan weet je dat die speler er weinig moeite voor heeft moeten doen. Mensen met een Galaxy S20 krijgen een Chevrolet Corvette Z06 uit 2015 met extra game-credits en nog wat andere extra’s.

Forza Street is gemaakt door Turn 10 Studios en volgt de standaard formule van Forza: je verzamelt raceauto’s die je gaandeweg kunt aanpassen en uiteraard ga je er ook echt mee racen. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk unieke auto’s aan je collectie toe te voegen.

De stijl is die van Miami street racing en Microsoft belooft dat er genoeg interessante mysteries, karakters en spannende verhalen in zullen zitten om de game langere tijd interessant te houden. Zo zijn er wekelijkse Spotlight Events en bepaalde thema-evenementen die maar beperkte tijd duren.

Er zijn wel wat aanpassingen gedaan voor gebruik op mobiel. Eén daarin is dat er meer mogelijkheden in zitten voor microtransacties, oftewel in-app aankopen. Een goudkist kost je €54,99 en een vrachtlading met virtueel ‘goud’ maakt je €109,99 armer. De game is gratis te downloaden, maar er zijn genoeg mogelijkheden om echt geld uit te geven.