Je kan nu ook met Siri op de Apple Watch je muziek in Spotify bedienen. Voorheen was dit alleen beschikbaar op de iPhone en iPad, maar met de assistent op je Apple Watch hoef je alleen maar je pols te draaien en de opdracht te geven.

Sinds oktober vorig jaar heeft Spotify volledige ondersteuning voor Siri. Met de toevoeging “via Spotify” kun je allerlei commando’s gebruiken om je muziek te starten, zelfs naar een speaker met AirPlay 2 zoals de HomePod. De Apple Watch was de grote afwezige hierin, maar daar is met de update van vandaag verandering in gekomen. Spotify heeft haar Apple Watch-app uitgebreid met Siri-ondersteuning.



Spotify op de Apple Watch werkt nu met Siri

Met de Spotify-app op de Apple Watch kun je je muziek op je iPhone bedienen. Je bladert door je bibliotheek, bekijkt onlangs afgespeelde nummers en afspeellijsten, bekijkt welke nummers er in de huidige afspeellijst staan en je kan het huidige nummer pauzeren, streamen naar een speaker en liken. De app was dus al best uitgebreid, maar daar is nu dus een extra functie bij gekomen. Je kan tegen Siri op de Apple Watch nu bijvoorbeeld zeggen “Speel muziek via Spotify”. Alle spraakopdrachten die je ook al op de iPhone en iPad kon gebruiken, zijn nu dus ook op je Apple Watch beschikbaar. Hou er wel rekening mee dat je minimaal watchOS 6 nodig hebt.

Naast de opdracht om muziek af te spelen, kun je dus ook een specifieke artiest of een bepaald nummer via Siri afspelen. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je er ‘via Spotify’ bij zegt, omdat Siri anders probeert muziek af te spelen via de standaard Muziek-app. In iOS 14 (en mogelijk ook watchOS 7) gaat dit wellicht veranderen. Je zou volgens geruchten dan zelf een standaardapp voor e-mail, browsen en dus ook muziek kunnen kiezen. Tot die tijd is de regel ‘via Spotify’ een vereiste.

Werkt het bij jou nog niet? Zorg er dan voor dat je de app bijgewerkt hebt naar versie 8.5.52 of nieuwer. Zorg er ook voor dat Siri voor Spotify aan staat. Op de Apple Watch doe je dat via Instellingen > Siri > Gebruik met Siri.