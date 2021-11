Sonos werkt met een groot aantal geluidsstandaarden zoals Dolby Atmos, maar een aantal opties werd nog niet ondersteund. Eén daarvan is DTS Digital Surround. DTS is een geluidsstandaard zoals Dolby Digital en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij Blue-Rays en spelcomputers. Met de nieuwste Sonos S2 software-update kun je dit nu ook gebruiken bij geselecteerde Sonos-speakers. Maar er zijn nog twee andere nieuwe functies toegevoegd bij de nieuwste Sonos-update. We nemen ze met je door.



Sonos met DTS Digital Surround ondersteuning

Dankzij de nieuwste update kunnen sommige speakers van Sonos het DTS Digital Surround-audiosignaal decoderen. Op het afspeelscherm in de Sonos-app is via een icoontje te zien als er content wordt afgespeeld met het DTS Digital Surround-formaat. De komst van DTS Digital Surround was eerder al door Sonos aangekondigd, maar is vanaf vandaag beschikbaar met de nieuwste S2-update. Speakers die geschikt zijn voor het afspelen van DTS Digital Surround zijn de Arc, Beam (Gen 2 en Gen 1), Playbar, Playbase en Amp op de S2.

Batterijbesparingsmodus op Roam en Move

Sonos heeft momenteel twee draagbare speakers in het assortiment, namelijk de nieuwste kleine Roam en de grotere Move. Beide speakers hebben een ingebouwde batterij. Als een speaker enige tijd niet wordt gebruikt, gaat deze automatisch naar de standby-stand. Met de nieuwe batterijbesparingsmodus wordt de speaker na 30 minuten inactiviteit helemaal uitgeschakeld. Hierdoor gaat de batterij langer mee. Bij de Roam kun je zo een batterijduur van 70 dagen halen, terwijl dit bij de Move 30 dagen is. Om de speaker te gebruiken, moet je hem wel handmatig inschakelen met de fysieke knop.

De optie voor de batterijbesparingsmodus vind je in de instellingen van de Sonos Move en Roam in de Sonos-app.

EQ-instellingen op het afspeelscherm

Tot slot biedt Sonos met de nieuwste update de equalizerinstellingen rechtstreeks op het afspeelscherm. Je kan daardoor eenvoudiger de bas, treble en de loudness van de speakers aanpassen. Om dit te kunnen doen, moet je tijdens het kijken in het afspeelscherm in de Sonos-app op de volumeslider tikken. Daarna kan je aan de rechter kant op de knop tikken om de nieuwe equalizerregelaars in beeld te brengen.

Deze drie nieuwe functies zijn toegevoegd in de 13.4-versie van het Sonos S2-systeem. Om de update te installeren, ga je naar de Sonos-app en tik je rechtsonder op Instellingen. Daarna ga je naar Systeem > Systeemupdates om de update op je speakers te zetten.