Je loopt een café uit en je MacBook is blijven liggen. Of je AirPods liggen nog tussen de kussens bij een vriend waar je net op bezoek bent geweest. In al die gevallen wil je graag snel op de hoogte worden gebracht, zodat je nog snel kunt terugrennen en je dure Apple-spullen weer in handen hebt. Het is een van de vernieuwingen in de Zoek mijn-app in iOS 15 en het werkt ook bij de AirPods. Maar de functie lijkt nog niet helemaal doordacht. Je krijgt te veel meldingen en sommige kloppen helemaal niet.



Wat is jouw mening hierover? We horen het graag in de reacties.

Echt hè, alweer mijn AirPods kwijt?

Ik ben dit weekend meermaals mijn AirPods kwijtgeraakt: ze lagen honderden kilometers verderop, op plekken waar ik uren eerder was geweest. Toch was ik ze niet echt kwijt: ze zaten gewoon in mijn oren of ze lagen naast de iPHone op tafel.

Telkens wanneer ik een dergelijke melding krijg schrik ik toch even: zou ik ze echt hebben achtergelaten? Maar nee, het doosje ligt gewoon voor me op tafel. Bij sommige Apple-devices werken de meldingen dat je iets hebt achtergelaten best goed. Zo krijg je al redelijk snel een melding als je je MacBook en iPad hebt achtergelaten in je hotel. Zit je meerdere dagen in hetzelfde hotel, dan is het handig om dit als vertrouwde locatie in te stellen, zodat je niet steeds meldingen krijgt. Thuis stel je uiteraard ook in als vertrouwde locatie. Maar dan nog werkt het niet altijd zoals verwacht.

Probleemgeval #1: AirPods

Er zijn twee producten waarbij het vooral vaak mis gaat: de AirPods en de wallet-case, oftewel kaarthouder. Van mijn AirPods kreeg ik steeds meldingen, ook als ik ze gewoon in mijn oren had of als ze op tafel lagen. Blijkbaar kan Apple de locatie van de AirPods niet goed vaststellen. Als ik ze vervolgens ging zoeken terwijl ze op tafel lagen, kon de Zoek mijn-app ze niet vinden. Bovendien kreeg ik een melding dat ik ze “waarschijnlijk in gebruik” heb en dat de melding daarom erg luid kan klinken.

Dat is vreemd, want het zou voor Apple niet zo heel gewikkeld moeten zijn om te achterhalen of een bepaald apparaat in de buurt en/of actief is? Via iCloud zou de status op ‘in gebruik’ kunnen staan. Er zullen momenten zijn dat dit niet te achterhalen is, bijvoorbeeld als je in een vliegtuig naar een offline film op je iPad zit te kijken en geen internetverbinding hebt. Maar in veel gevallen kan het wel.

De oplossing: een U1 in elk product?

Het zoeken van AirPods was altijd al een vrij moeizaam proces (het geluid klonk veel te zacht en meestal kreeg je toch geen verbinding). Ik had gehoopt dat het tegenwoordig beter zou werken, maar het stelt nog steeds teleur. De oplossing is waarschijnlijk om er een U1-chip in te stoppen, maar die zit zelfs niet in de dure AirPods Max. Apple beloofde ons dat spatial awareness ervoor zou zorgen dat apparaten de relatieve locatie ten opzichte van elkaar heel precies kunnen vaststellen. Apple zou dan ook kunnen weten dat de AirPods vlak naast mijn iPhone liggen en hoeft geen veronrustende meldingen meer te sturen.

Probleemgeval #2: Wallet-hoesje

Het Wallet-hoesje is een ander probleemgeval. De modellen die sinds najaar 2021 verkrijgbaar zijn kunnen ook een melding geven als je het hoesje van de iPhone haalt. Dat kan nuttig zijn, want je wilt natuurlijk niet je belangrijke pasjes kwijtraken. Het grootste probleem bij dit accessoire is dat je geen vertrouwde locaties kunt instellen. Heb je de gewoonte om bij thuiskomst het pasjesmapje op een dressoir neer te leggen, dan krijg je telkens opnieuw een melding. Bij dit accessoire ontbreekt de mogelijkheid om aan te geven dat je op bepaalde locaties geen melding wilt ontvangen. Je kunt de meldingen wel uitschakelen, maar dan heb je weer een ‘dom’ hoesje zoals de eerste generatie.

Krijg je weer eens een melding dat je je Wallet-case hebt laten slingeren, dan loop je tegen het volgende nadeel aan: je kunt in de Zoek mijn-app niet nauwkeurig zoeken, maar krijgt alleen de laatste locatie te zien, op het moment dat het hoesje werd verwijderd. Ook dat kan slimmer.

De oplossing: een slimmere iPhone

Een U1-chip in het Wallet-hoesje stoppen is misschien wat te veel gevraagd, maar Apple zou wel simpele, platte chip in het hoesje kunnen stoppen waarmee je ook na verlies nog de locatie kunt laten tracken door mede-Apple-gebruikers. Alle intelligentie die niet in het hoesje ingebouwd kan worden, kan de iPhone overnemen. Zodra Apple herkent dat je het hoesje thuis hebt verwijderd (een vertrouwde locatie) hoeft er geen melding te worden gestuurd. Apple weet immers wat ‘thuis’ is, want dat staat aangegeven in je Zoek mijn-app.

Een goed begin

Begijp me niet verkeerd: ik ben blij met de nieuwe meldingen die je krijgt bij achtergelaten apparaten. Maar dit zijn nog maar een eerste stappen. Apple kan het nog verder verfijnen, zodat je echt iets aan de meldingen hebt. Het geeft meer gemoedsrust als je weet dat de meldingen betrouwbaar zijn. Apple weet waar je apparaten zijn en wanneer ze actief zijn, dus we hopen dat er bij de twee genoemde producten (AirPods en de Wallet-case) nog iets aan wordt gesleuteld om het echt bruikbaar te maken. En wat ons betreft mag er in elk apparaat waar er ruimte voor is een U1-chip worden ingebouwd – ook in de Siri Remote! Van geruchten dat de Siri Remote makkelijker terug te vinden zou zijn via de Zoek Mijn-app hebben we nooit meer iets gehoord.