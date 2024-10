Sonos heeft een nieuwe high-end soundbar voor de tv aangekondigd, genaamd Sonos Arc Ultra. Er is Nederlandse technologie in verwerkt voor een nog beter geluid. Voorafgaand aan de onthulling was er al behoorlijk wat informatie uitgelekt.

Sonos heeft de Arc Ultra onthuld, een nieuwe soundbar met Sound Motion. Deze levert twee keer zoveel bass met een kleinere transducer en biedt ook nieuwe mogelijkheden voor toekomstige akoestische vernieuwingen. De twee nieuwe producten zijn vanaf 29 oktober 2024 wereldwijd verkrijgbaar voor deze prijzen:

Eerste Sonos-product met Sound Motion

De belangrijkste vernieuwing bij de Sonos Arc Ultra is Sound Motion, volgens de fabrikant een grensverleggende doorbraak op het gebied van audiotechnologie. Het verkleint de grootte van de transducer drastisch, terwijl de bass juist extra kracht krijgt. Sonos kan op die manier grootser en beter geluid leveren in compactere producten. De Arc Ultra levert dan ook twee keer de bass-output van zijn voorganger en maakt en 9.1.4 audiobeleving mogelijk. Bij de originele Sonos Arc sprak de fabrikant nog van een 5.1.2-kanaals systeem. In vergelijking met het eerdere model is de soundbar lager en minder diep, maar wel langer. Je zult misschien een breder kastje moeten kopen, maar de soundbar blokkeert niet meer het zicht op het tv-scherm, zoals tot nu toe wel gebeurde bij tv’s met een lage voet.

Met een nieuw middenkanaal maximaliseert Arc Ultra de helderheid van stemmen, waardoor dialogen nog gemakkelijker te volgen zijn. En met de nieuwe geavanceerde Spraakversterking-functie kun je zelf kiezen hoe helder de dialogen klinken. Sonos heeft oudgedienden uit de filmwereld opgetrommeld om de Dolby Atmos-content beter te laten klinken. Chris Jenkins en Onnalee Blank werkten hieraan mee.

De nieuwe grille loopt nu door aan de achterkant van de soundbar voor een vollediger geluid. Er zit een HMDI eARC-verbinding op om met je tv te koppelen. Verder kun je bedienen met de afstandsbediening, de Sonos-app, Sonos Voice Control of Amazon Alexa. De touchbediening is weggewerkt in een speciale rand aan de achterkant van de soundbar zodat je er niet door wordt afgeleid. Nieuw is dat je met Arc Ultra nu ook via Bluetooth kunt streamen, bijvoorbeeld als je een podcast wilt luisteren.

Al dit moois kost je €999,- in de Sonos-shop. De pre-order is al begonnen en de eerste producten worden vanaf 29 oktober geleverd.

Ook nieuw: Sonos Sub 4

Daarnaast introduceert Sonos de Sub 4, de nieuwste generatie van de subwoofer met een opgefrist design en gemoderniseerde interne componenten. Hiermee krijg je een bass met nog meer donderend geluid. Sonos belooft dat er geen trillingen of gezoem optreden, omdat de woofers van de Sub 4 naar binnen zijn gericht. Dit neutraliseert eventuele vervorming.

De Sub 4 heeft meer processorkracht en geheugen gekregen, terwijl ook de wifi is vernieuwd voor betere connectiviteit. Het design is grotendeels hetzelfde gebleven, maar de afwerking is nu matzwart of mat wit. Hij kan op verschillende manieren worden neergezet: rechtop, op z’n kant of onder de bank. Tot slot verbruikt de Sub 4 bijna 50% minder stroom in de standby-stand. Sub 4 werkt ook met eerdere generaties van Sub.

Tegelijk met de aankondiging van deze nieuwe producten brengt Sonos een update van de app uit, met een aantal belangrijke verbeteringen. Ook keren er enkele nieuwe functies terug, waardoor ongeveer 90 procent van de vroegere functies nu weer in de app te vinden zijn.

De Sonos Sub 4 kost €899 per stuk.

Sonos Arc Ultra en Sub 4: veel details vooraf gelekt

Voorafgaand aan de aankondiging van deze nieuwe producten waren veel details al gelekt. Op de dag van de onthulling wist de Amerikaanse retailer B&H al alle details vrij te geven in een artikel. Dit werd opgemerkt door de subreddit r/sonos, waar ook een teaservideo te zien is.

De Arc Ultra heeft maar liefst veertien drivers en dat is drie meer dan de Arc. Ze omvatten zeven tweeters, zes midwoofers en een ingebouwde subwoofer. Elke driver, ontworpen door Sonos, is onder een zodanige hoek in de soundbar geplaatst om 9.1.4 kanalen aan geluid te leveren. Er zijn ook vijftien klasse-D digitale versterkers, afgestemd op de akoestische architectuur van de soundbar. Ze sturen elke driver aan om het geluid voor elk kanaal afzonderlijk te optimaliseren.

Sonos heeft de fysieke bediening van de soundbar iets aangepast. Helemaal links zit een aan/uit-knop, in het midden de afspeelknoppen en aan de rechterkant de volumeregelaar.

Sound Motion-technologie uit Nederland

Daardoor wisten we al dat de Sonos Arc Ultra soundbar 9.1.4 kanalen Dolby Atmos-geluid levert, dankzij 14 drivers met de nieuwe Sound Motion-speakertechnologie. Deze technologie is afkomstig van het Nederlandse bedrijf Mayht, dat in 2022 werd overgenomen door Sonos.

Mayht had technologie met de naam ‘HeartMotion’ ontwikkeld. Dit is een manier om krachtige luidsprekertechnologie van hoge kwaliteit te kunnen maken, op een veel kleiner formaat dan traditionele drivers.

De Sonos Arc Ultra en Sonos Sub 4

De geïntegreerde microfoons en Sonos Trueplay-software zorgen ervoor zorgen dat de Arc Ultra naar je ruimte kan ‘luisteren’ en daarbij de equalizer kan afstemmen op basis van de akoestiek van de kamer. Voor het eerst komt Trueplay-tuning ook beschikbaar op Android. Op iOS was het al veel langer mogelijk. Mogelijk gaat het hier om een nieuwe versie van Trueplay van hoge kwaliteit en niet om de Trueplay Quick Tuning, dat al bij de Sonos Era-speakers werd ingevoerd.

Lasso: codenaam van de nieuwe Sonos-soundbar

De Sonos-soundbar lekte voor het eerst in juli 2024 uit met codenaam ‘Lasso’. Deze informatie was zoals gebruikelijk afkomstig van Chris Welch, redacteur bij The Verge. Ook in dit geval deelde hij als eerste de foto’s van de soundbar, die gepland zou staan voor het einde van dit jaar, met betere bas en de mogelijkheid om Bluetooth-audio af te spelen. Binnenin zou een volledig nieuwe speakertechnologie zitten, afkomstig van een Nederlands bedrijf. Die informatie bleek te kloppen.