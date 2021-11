WhatsApp werkt aan een universele app voor Mac en iPad dankzij Catalyst. Catalyst is het systeem van Apple waarmee apps van iOS en iPadOS makkelijker over te zetten zijn naar de Mac.

WhatsApp heeft al een paar jaar een app op de desktop. Op de Mac is WhatsApp een losse app, al kan je ook gebruikmaken van de webversie van WhatsApp. Maar de app voor de Mac zou op de schop gaan. WhatsApp werkt volgens WABetaInfo aan een universele versie van WhatsApp voor zowel de Mac als iPad.



‘WhatsApp krijgt universele app via Catalyst’

Er gaan al jaren berichten dat WhatsApp werkt aan een iPad-versie. Eerder doken er al meer hints op naar de iPad-versie in een WhatsApp-beta. En eerder deze zomer hintte WhatsApp zelf al naar de komst van een iPad-app. WABetaInfo schrijft nu dat de iPad- en Mac-versie ongeveer gelijk zullen worden.

Het gaat dus om een universele app van WhatsApp die zou werken voor zowel Mac als iPad. WhatsApp maakt hiervoor gebruik van Catalyst, Apple’s platform dat het mogelijk maakt om apps van iPhone en iPad makkelijker over te zetten naar de Mac. Dit zou betekenen dat de Mac-app wel een ander design krijgt dan nu het geval is en dus meer op een iPad-app gaat lijken, met onderaan knoppen in een menubalk. Eerder doken er al screenshots van een iPad-versie op.

WABetaInfo zegt dat de Mac-versie wel wat optimalisaties in de vormgeving krijgt om de app beter te laten werken op de desktop. Het voordeel van een Catalyst-versie is dat WhatsApp dan niet twee aparte apps hoeft te onderhouden voor zowel iPad als Mac. Functies kunnen daardoor op beide apps tegelijkertijd worden doorgevoerd. Dat zie je nu ook al vaak met een app voor iPhone en iPad, die qua functies vaak gelijk zijn. Wat de gevolgen zijn voor de huidige Mac-app, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt deze dus vervangen als WhatsApp de iPad-versie klaar heeft om uit te brengen.

Voor Windows-eigenaren werkt WhatsApp ook aan een soortgelijke UWP-versie (Universal Windows Platform), die eveneens op meerdere apparaten werkt.