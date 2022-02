Als je Apple’s promoplaatjes van de Apple Watch bekijkt, zul je zien dat de Apple Watch altijd in dezelfde positie zit: om de linkerpols, met de Digital Crown rechtsboven. Hoewel dat voor veel mensen ook de meest ideale positie is (omdat je hem makkelijk kan bedienen zonder dat je hand of vingers het scherm blokkeren), kunnen er ook redenen zijn waarom je hem liever aan de andere kant wil hebben. Dat heeft niet zoveel te maken met of je links- of rechtshandig bent, maar is vooral een persoonlijke voorkeur. Wij laten je zien hoe je de Digital Crown links zet en waarom je de positie zou willen aanpassen.

Linkshandigen Linkshandigen dragen hun Apple Watch meestal aan de rechter pols. In dat geval zit de Digital Crown standaard links, dus ook aan de buitenkant. Wellicht wil je de Digital Crown dan liever rechts dragen, zodat de voordelen die in dit artikel beschreven staan ook voor jou gelden.



Het aanpassen van de positie van de Digital Crown is een fluitje van een cent. Je vindt de instelling in het menu waar je de draagpositie aan kan passen. Maar het is niet nodig om je Apple Watch rechts te dragen om de Digital Crown aan de andere kant te doen. De draagpositie en de positie van de Digital Crown zijn apart van elkaar in te stellen. Zo kun je de Digital Crown omdraaien:

Ga op je Apple Watch naar Instellingen > Algemeen. Op je iPhone open je de Watch-app en ga je naar Algemeen. Tik op de optie Draagpositie. Kies de optie Digital Crown links.

Het scherm wordt nu omgedraaid. Doe je Apple Watch af en doe hem andersom op je pols. Eventueel kun je het bandje af doen en omdraaien, zodat je hem nog op dezelfde manier kunt sluiten zoals je gewend bent.

Vergeet niet dat bij het omdraaien van de Digital Crown ook de zijknop naar de linker kant verplaatst. Deze gebruik je bijvoorbeeld voor Apple Pay (twee keer drukken) of om je favoriete apps sneller te openen.

Als je je Apple Watch rechtshandig wil dragen, kun je dit ook eenvoudig aanpassen. Je kunt dan ook kiezen om de Digital Crown aan de buitenkant (links) of binnenkant (rechts) te zetten.

Waarom je de Digital Crown wil omdraaien

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je de Digital Crown wil omdraaien en liever links wil hebben in plaats van rechts. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Minder kans op per ongeluk indrukken: Sommige gebruikers drukken de Digital Crown per ongeluk met hun pols in als deze aan de buitenkant zit. Vooral als je voor je werk veel met je handen werkt, kan dat het geval zijn.

Mouw in de weg: Bij sommige outfits kan de mouw van je jas, overhemd of ander shirt in de weg zitten en per ongeluk aan de Digital Crown draaien als deze aan de buitenkant van je arm zit. Als je de Digital Crown aan de binnenkant zet, zit deze verder in je mouw.

Speaker naar buiten gekeerd: Als je de Digital Crown links doet (rechts voor linkshandigen), zit de speaker automatisch aan de andere kant. Deze is daardoor naar buiten gekeerd, waardoor je hem mogelijk wat duidelijker hoort.

Makkelijkere bediening: Zet je de Digital Crown links, dan kun je hem bedienen met je duim. Sommige gebruikers vinden dat prettiger dan met de wijsvinger, maar dat is geheel persoonlijk.

Het gebruik van de Digital Crown aan de rechter kant (ook wel de standaard positie genoemd), heeft ook zo zijn voordelen. Zo kun je hem makkelijker bedienen als je lange mouwen draagt, omdat je je mouw niet helemaal hoeft op te stropen. Elke positie van de Digital Crown heeft zo zijn eigen voor- of nadelen. Welke kant je ook kiest, de mogelijkheden blijven gelijk.