Vanaf macOS 15.1 wordt het mogelijk om grote apps rechtstreeks naar een externe schijf te downloaden. De schakelaar hiervoor is te vinden in de derde beta van macOS 15.1, die nu getest kan worden.

In macOS Sequoia heeft Apple de opslagvereisten voor het downloaden van apps uit de Mac App Store versoepeld. In de nieuwste bèta van macOS 15.1 krijg je nu de mogelijkheid om apps rechtstreeks naar een externe schijf te downloaden. In de instellingen van de Mac App Store is een nieuwe schakelaar toegevoegd. Deze maakt het mogelijk om apps die groter zijn dan 1 GB automatisch te downloaden én te installeren op een externe schijf naar keuze. Voor apps die kleiner zijn dan 1 GB blijft het noodzakelijk om ze te installeren op de interne schijf van de Mac.

Een uitkomst voor Macs met weinig opslag

De nieuwe functie is een opluchting voor mensen die bijna geen opslagruimte meer hebben op de Mac, met name mensen die uit kostenoverwegingen ooit hebben gekozen voor een interne SSD van 128GB of 256GB. Je kunt nu grote programma’s die je maar zelden gebruikt (denk aan Garageband of software voor videobewerking) op een externe schijf zetten. Deze externe schijf kan permanent met een desktop Mac verbonden zijn, maar voor mensen die vaak onderweg zijn is het ook mogelijk om een draagbare SSD aan te sluiten op momenten dat ze een groot softwarepakket willen gebruiken.

Grote games zijn binnenkort geen probleem meer op een Mac met maar 256GB opslag – maar we weten nog niet of het net zo snel is als wanneer de game vanuit de interne opslag draait.

Niet langer 2x opslagruimte nodig

macOS Sequoia heeft nog meer te bieden voor mensen met een te krappe interne SSD. Het is voor apps uit de Mac App Store niet langer nodig om twee keer de beschikbare opslagruimte vrij te hebben. Wilde je bijvoorbeeld een app van 2GB installeren, dan had je minstens 4GB vrije ruimte op je Mac nodig. In macOS Sequoia heb je genoeg aan de uiteindelijke installatiegrootte van de app, plus een kleine buffer.

macOS Sequoia verschijnt naar verwachting in september, samen met de andere grote updates. Maar om gebruik te maken van de ruimtebesparende functie die we hier bespreken, zul je moeten wachten tot macOS 15.1. De officiële release daarvan wordt pas eind oktober verwacht.

Meer over macOS Sequoia

macOS Sequoia is de grote nieuwe Mac-update van 2024. De geschikte toestellen voor macOS Sequoia hebben we in een apart artikel voor je op een rij gezet. De releasedatum van macOS Sequoia staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van macOS Sequoia beschikbaar. Lees ook onze preview van macOS Sequoia.