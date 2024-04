Toen Google de Pixel 8 en 8 Pro uitbracht, was de Magic Editor een van de belangrijke nieuwe fotofuncties. Dankzij AI kun je foto’s op zo’n manier bewerken dat je objecten in de foto kunt rangschikken en meer. Daarnaast had Google Foto’s nog meer handige AI-functies, zoals de Magic Eraser en Photo Blur. Maar veel van deze functies waren exclusief voor Pixel-toestellen of alleen tegen betaling te gebruiken via een Google One-lidmaatschap. Nu laat Google weten dat dat niet meer nodig is en de functies ook naar iOS komen.

AI-functies Google Foto’s naar iPhone

In totaal gaat het om elf AI-functies voor de Google Foto’s-app die vanaf 15 mei gratis beschikbaar komen. De meest indrukwekkende functie is dus de eerder genoemde Magic Editor. Staat iemand achteraf gezien net niet op de goede plek op de foto, dan kun je diegene zonder problemen verplaatsen en op een andere plek zetten. Zonder dat dit er gek uit ziet, want de oorspronkelijke plek van de persoon wordt netjes opgevuld zodat het past bij de omgeving. Om van de Magic Editor gebruik te kunnen maken, heb je een iPhone X of nieuwer met iOS 15 of nieuwer nodig. Ook is het beperkt tot 10 bewerkte foto’s per maand.

Photo Unblur is een andere handige functie die je onscherpe foto’s weer scherp maakt, terwijl de Magic Eraser ongewenste objecten uit je foto’s wegpoetst. Je kunt ook bij portretfoto’s de belichting mooier maken met Portrait Light. Dit zijn de AI-functies die vanaf 15 mei beschikbaar worden gemaakt in Google Foto’s:

Magic Editor

Magic Eraser

Photo Unblur

Sky suggestions

Color pop

HDR effect Portrait blur

Portrait light

Cinematic photos

Styles in collage editor

Video effects

Mogelijk ook nieuwe AI-functies voor Apple’s Foto’s-app

Al maanden wordt er gespeculeerd dat Apple ook druk bezig is met allerlei AI-functies voor onder andere iOS 18. De Foto’s-app is vermoedelijk een van de apps waarbij AI een grotere rol gaat spelen, met name in de bewerking van foto’s. We vermoeden daarom dat de Foto’s-app in iOS 18 soortgelijke functies gaat krijgen als die binnenkort in Google Foto’s beschikbaar komen. Welke functies dat precies gaan zijn, weten we in juni als de WWDC 2024 van start gaat.