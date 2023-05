Apple gaat volgens geruchten volgende maand de mixed reality-headset onthullen. Onderdeel daarvan is nieuwe software genaamd xrOS. Deze naam heeft Apple nu geregistreerd in Nieuw-Zeeland.

Woordmerk xrOS geregistreerd

Het New Zealand Intellectual Property Office heeft bevestigd dat het woordmerk ‘xrOS’ eerder deze maand is ingediend. Dat gebeurde door een ander bedrijf, in opdracht van Apple. Hetzelfde bedrijf legde in januari al het handelsmerk ‘xrOS’ vast in Nieuw-Zeeland. Een woordmerk gaat een stuk verder dan een handelsmerk. Het geeft ook aan in welke stijl de naam geschreven moet worden. Uit de registratie in Nieuw-Zeeland is af te leiden dat Apple het in eigen huis ontwikkelde San Francisco-lettertype gebruikt. Het is dezelfde stijl die je ook bij andere besturingssystemen ziet, zoals iOS en macOS.



Vorig jaar legde Apple ook het handelsmerk en woordmerk ‘realityOS’ vast. Beide namen zouden intern zijn overwogen voor de mixed reality-headset en aankomende AR- en VR-producten. Volgens Bloomberg zou Apple intern hebben gekozen voor ‘xrOS’, een verwijzing naar ‘extended reality’. Verder zijn merknamen zoals ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ en ‘Reality Processor’ vastgelegd, allemaal verwijzend naar toekomstige productnamen.

Apple gaat volgens de Wall Street Journal een groot aantal sessies voor ontwikkelaars organiseren tijdens WWDC> Ze zijn gericht op het ontwikkelen van software voor de nieuwe headset. Verdere details druppelen ook langzaam uit. De headset zou een ‘immersive experience’ bieden, dankzij meerdere sensoren en displays van hoge kwaliteit. Er zitten ook hogeresolutiecamera’s in om met de werkelijke wereld in interactie te gaan. Vanwege de complexiteit en de hoge prijs zal de headset niet meteen het ideale kerstcadeau voor de Apple-fan zijn. De Reality Pro ligt waarschijnlijk voor $3.000 in de winkel.