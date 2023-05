VR-experts uitgenodigd op WWDC 2023

Het is inmiddels een publiek geheim dat er tijdens WWDC 2023 een mixed reality-headset wordt onthuld. Nu is er nog meer bevestiging dat ons in ieder geval iets op het gebied van VR te wachten staat. Zo is Ian Hamilton uitgenodigd, een VR-journalist van de nieuwssite UploadVR, dat gespecialiseerd is in virtual reality-toepassingen. En ook Norman Chan zal erbij zijn, een man die regelmatig AR- en VR-devices test. Hij werkt bovendien voor het YouTube-kanaal Tested van Adam Savage, waar hij de Oculus Quest 2 testte. Sommige genodigden zijn voor het eerst op een Apple-keynote aanwezig. Dat zal geen toeval zijn, want Apple nodigt wel vaker mensen uit die in de lijn van de aankondigingen werkzaam zijn.



Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Hoe immersive wordt de keynote?

Het meest opvallend gebeurde dat bij de aankondiging van de Apple Watch in 2015: opeens had Apple een rits modejournalisten uitgenodigd voor een event waar normaal alleen de techmedia komt opdagen. En Apple zorgde ervoor dat bekende namen uit de modewereld met een Apple Watch werden gespot, waaronder Anna Wintour en Karl Lagerfeld. En in maart 2019 nodigde Apple opeens diverse Hollywood-sterren, regisseurs en verslaggevers uit voor een speciaal event rondom Apple TV+ . Het draaide uit op de meest wonderlijke keynote ooit, waarin filmmakers en acteurs op het podium korte toespraken hielden over de filmprojecten waar ze mee bezig waren, zonder dat er een glimp van een trailer werd getoond.

Iets soortgelijks hoeven we tijdens de keynote van WWDC 2023 niet te verwachten. Apple zal waarschijnlijk de headset laten zien, inclusief wat vooraf opgenomen demonstraties van het device. De grote vraag is Apple erin slaagt om de ‘immersive experience’ van mixed reality goed over te brengen met vooraf opgenomen beelden. Er zitten meerdere sensoren en camera’s in de headset, waarmee interactie met de omgeving mogelijk is. Zo kun je een FaceTime-gesprek voeren in een virtuele omgeving en gamen. De headset zou ook als extern display voor de Mac dienst kunnen doen en kan werken met iPad-apps, die in een speciale compatibiliteitsmodus draaien.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Media en ontwikkelaars die op WWDC 2023 aanwezig zijn zullen de headset als eerste kunnen ervaren. Dat gebeurt op 5 juni tijdens de keynote. Apple bracht dinsdagavond het officiële schema naar buiten, waarop de tijden van de keynote (10:00 uur lokale tijd in Cupertino, oftewel 19:00 uur in Nederland) “voor het eerst” bekend werden gemaakt. Maar het programma was eerder al door ontwikkelaars naar buiten gebracht en alles is zoals gebruikelijk: we wisten al dat WWDC 2023 van 5 t/m 9 juni plaatsvindt en de keynote is altijd op maandag om 19:00 uur. Behalve de headset zal Apple naar verwachting ook updates van de belangrijkste besturingssystemen en een 15-inch MacBook aankondigen.