Er is een aantal abonnees van Apple One dat, een maand na de start van de nieuwe bundel, problemen heeft met het vernieuwen van het lidmaatschap. In plaats van dat er één bedrag gerekend wordt voor Apple One, worden de losse diensten in rekening gebracht.

Afgelopen 30 oktober ging Apple One van start. Je kunt met Apple One geld besparen, omdat er meerdere Apple-diensten gecombineerd worden. Je hoeft dus niet meer los te betalen voor bijvoorbeeld Apple Music en Apple Arcade, waardoor je per maand bij een individuele bundel €6 per maand kunt besparen. Maar nu Apple One een maand beschikbaar is, krijgen de eerste gebruikers die zich direct geabonneerd hadden voor het eerst de volledige rekening gepresenteerd. Ten minste, dat moest de bedoeling zijn. Op Twitter meldt een aantal gebruikers problemen met het vernieuwen van Apple One.



Problemen bij vernieuwen Apple One

Bij het controleren van de lopende lidmaatschappen die gekoppeld zijn aan het Apple ID, staat bij een aantal dat Apple One verlopen is. Het gaat daarbij om het proefabonnement, maar in plaats daarvan wordt er geen lopende nieuwe versie van de betaalde versie van Apple One gestart. In plaats daarvan wordt er bijvoorbeeld een los lidmaatschap van Apple Music gestart, dat ook apart in rekening gebracht wordt. Niet iedereen die zich geabonneerd had op Apple One is getroffen. Zo zien wij zelf dat het juiste gecombineerde bedrag afgeschreven is.

@AppleSupport Apple One billing/conversion from separate  Music and TV+ subscriptions is completely FUBAR broken. Just got charged a newal for  Music despite it saying it’s be included in Apple One today. pic.twitter.com/XPEcjzxxXz — Bobby Trif (@trifster) November 30, 2020

Controleer het zelf

Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat Apple meteen correcties doorvoert en refunds toepast voor de getroffen gebruikers. Maar het is desalniettemin verstandig om zelf te controleren of alles goed gaat bij het in rekening brengen van het nieuwe lidmaatschap. Je kunt dit zelf controleren via Instellingen > je naam > Abonnementen. Op deze pagina zie je wat momenteel je actieve en verlopen abonnementen zijn.

Om je aankoopgeschiedenis met betaalde transacties te bekijken, ga je naar Instellingen > je naam > Media en aankopen > Toon account > Aankoopgeschiedenis.

Lijkt er toch iets niet goed te zijn gegaan, dan raden we aan om contact op te nemen met Apple Support. Dat kan het snelst via de Apple Support-app, waarmee je via chat de juiste persoon aan kan spreken.

De start van Apple One ging niet zonder slag of stoot. Er was veel onduidelijkheid hoe Apple de huidige lidmaatschappen af zou handelen en hoe het zit met extra iCloud-opslag. In onze FAQ van Apple One lees je antwoorden op de veelgestelde vragen.