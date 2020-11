De iPad Pro krijgt mogelijk twee nieuwe schermtechnieken in 2021. Na een overstap naar mini-LED zou Apple ook plannen hebben voor een OLED iPad Pro in de tweede helft van 2021.

Er gaan al maanden geruchten dat Apple in 2021 overstapt naar mini-LED. Mini-LED heeft een aantal voordelen, zoals verbeterd contrast en batterijduur. Maar Apple heeft ook nog een andere techniek in gebruik, namelijk OLED. Volgens de Koreaanse website The Elec gaat Apple in de tweede helft van 2021 een OLED iPad Pro uitbrengen.



‘OLED iPad Pro in tweede helft 2021’

De iPhone en Apple Watch zijn Apple’s belangrijkste producten met OLED-display. Ook in de MacBook Pro is een klein stukje OLED verwerkt, namelijk in de Touch Bar. OLED is duurder dan LCD, waardoor de techniek vooral op kleinere schermen gebruikt werd. OLED is echter steeds goedkoper geworden, waardoor Apple dit jaar alle iPhones voorzien heeft van dit scherm. Schept dit ook mogelijkheden voor de iPad Pro? Als het aan The Elec ligt wel.

Volgens de krant, die de informatie heeft van bronnen bij de productie, bereid Samsung Display zich voor op de levering van OLED-displays voor de iPad Pro in 2021. Hiervoor gebruikt de fabrikant een nieuwere techniek, omdat Apple hogere eisen zou stellen aan de kwaliteit van het OLED-scherm voor de iPad.

De krant spreekt nog steeds de verwachting uit dat de iPad Pro in het eerste kwartaal van 2021 eerst mini-LED krijgt, met in het najaar dus een OLED-variant. De krant houdt nog wel een slag om de arm, want de start van OLED zou uitgesteld kunnen worden, afhankelijk van de adoptie van mini-LED.

Een mogelijk scenario is dat Apple in het voorjaar alleen de grootste iPad Pro vernieuwd met mini-LED, waarna het kleinere iPad Pro-model in het najaar volgt. Tot nu toe bracht Apple de twee maten telkens tegelijkertijd uit. De enige uitzondering daarop is bij de eerste generatie: de grote iPad Pro verscheen in november 2015, terwijl de kleinere versie in maart 2016 kwam.