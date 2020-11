MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1: verschillen tussen Apple Silicon MacBooks

Apple is begonnen met de overstap naar Macs met eigen chips. De Apple Silicon vinden we als eerste in de MacBook Air en de nieuwe 13-inch MacBook Pro. In beide modellen vinden we nu dezelfde supersnelle Apple-chip, maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen de MacBook Air met M1 en de MacBook Pro met M1. Op het eerste gezicht is er nauwelijks verschil, maar als je iets dieper in de specificaties duikt zie je die verschillen wel degelijk.

Verschillen MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee modellen:

Prijs : De MacBook Air is beschikbaar vanaf €1.129,-, terwijl de MacBook Pro met M1 €1.449,- kost. Het prijsverschil is dus ruim €300.

: De MacBook Air is beschikbaar vanaf €1.129,-, terwijl de MacBook Pro met M1 €1.449,- kost. Het prijsverschil is dus ruim €300. Design : Het design van de MacBook Air is iets anders: de behuizing loopt schuin af (van dikker aan de achterkant tot smal aan de voorkant).

: Het design van de MacBook Air is iets anders: de behuizing loopt schuin af (van dikker aan de achterkant tot smal aan de voorkant). Gewicht : Door het smaller wordende design is de MacBook Air iets lichter: 1,29kg ten opzichte van 1,4kg.

: Door het smaller wordende design is de MacBook Air iets lichter: 1,29kg ten opzichte van 1,4kg. Kleuren : Bij de MacBook Air kan je naast spacegrijs en zilver ook kiezen voor goud.

: Bij de MacBook Air kan je naast spacegrijs en zilver ook kiezen voor goud. Schermhelderheid : De schermhelderheid is het hoogst bij de MacBook Pro. De helderheid is daar maximaal 500 nits, terwijl dit bij de MacBook Air 400 nits is.

: De schermhelderheid is het hoogst bij de MacBook Pro. De helderheid is daar maximaal 500 nits, terwijl dit bij de MacBook Air 400 nits is. Prestaties : Beide modellen hebben Apple’s nieuwe M1-chip, maar we verwachten bij de MacBook Pro iets betere prestaties. Hoewel exacte benchmarks van alle modellen nog ontbreken, heeft de MacBook Pro actieve koeling. Hierdoor kan de M1-chip op het pro-model tot het uiterste gaan.

: Beide modellen hebben Apple’s nieuwe M1-chip, maar we verwachten bij de MacBook Pro iets betere prestaties. Hoewel exacte benchmarks van alle modellen nog ontbreken, heeft de MacBook Pro actieve koeling. Hierdoor kan de M1-chip op het pro-model tot het uiterste gaan. Graphics : De MacBook Pro komt standaard met een 8-core GPU. Bij de MacBook Air krijg je bij het instapmodel een 7-core GPU en moet je upgraden naar de 8-core versie. Bij die standaard 7-core GPU MacBook Air zou het gaan om ‘afgekeurde’ 8-core GPU’s, die op deze manier toch nog gebruikt kunnen worden.

: De MacBook Pro komt standaard met een 8-core GPU. Bij de MacBook Air krijg je bij het instapmodel een 7-core GPU en moet je upgraden naar de 8-core versie. Bij die standaard 7-core GPU MacBook Air zou het gaan om ‘afgekeurde’ 8-core GPU’s, die op deze manier toch nog gebruikt kunnen worden. Ventilatie : Zoals gezegd heeft alleen de MacBook Pro actieve ventilatie. De MacBook Air is dus fanless, waardoor je hem nooit zult horen blazen. Maar dat levert dus mogelijk wel iets mindere prestaties op.

: Zoals gezegd heeft alleen de MacBook Pro actieve ventilatie. De MacBook Air is dus fanless, waardoor je hem nooit zult horen blazen. Maar dat levert dus mogelijk wel iets mindere prestaties op. Speakers : De MacBook Pro heeft betere speakers met een groot dynamisch bereik.

: De MacBook Pro heeft betere speakers met een groot dynamisch bereik. Microfoon : Op beide modellen vind je drie microfoons, maar die van de MacBook Pro zijn volgens Apple van studiokwaliteit.

: Op beide modellen vind je drie microfoons, maar die van de MacBook Pro zijn volgens Apple van studiokwaliteit. Touch Bar : De MacBook Pro is het enige model met Touch Bar. De MacBook Air heeft wel functietoetsen speciaal voor Spotlight, dicteren en Niet Storen.

: De MacBook Pro is het enige model met Touch Bar. De MacBook Air heeft wel functietoetsen speciaal voor Spotlight, dicteren en Niet Storen. Batterijduur: De batterijduur is bij de MacBook Pro een stukje beter. Draadloos internetten en video’s kijken gaat 2 uur langer dan bij de MacBook Air.

Het prijsverschil tussen de twee modellen is €320,-, maar waar zit hem dat precies in? Er zijn eigenlijk vier belangrijke punten: de manier van koeling, speakers en microfoon, Touch Bar en batterijduur. Het voordeel van de MacBook Air is dat er geen actieve koeling in zit. Dat levert dus een hele stille MacBook op, die je nooit zult horen blazen of ander lawaai horen maken. Apple zorgt er voor een andere manier voor dat de MacBook zijn warmte kwijt kan. Maar dat heeft mogelijk wel consequenties voor de prestaties. Omdat de koeling iets minder effectief is, kan de M1-chip (die in beide modellen nagenoeg hetzelfde is) minder hard werken. Dat levert dus bij piekprestaties mogelijk een iets minder krachtige MacBook op. We hebben nog geen harde cijfers om dit te onderschrijven, maar in het verleden is gebleken dat de manier van koeling wel degelijk een verschil maakt.

Een ander belangrijk aspect is de batterijduur. Beide modellen met M1-chip hebben in vergelijking met de vorige Intel-versies een flink langere accuduur, maar de verbeteringen op dit vlak zijn het hoogst bij de MacBook Pro. Het kijken van video’s in de TV-app is verdubbeld ten opzichte van de voorganger. Beide modellen gaan dus erg lang mee, maar als je erg afhankelijk bent van een zo lang mogelijke accuduur, kun je misschien het beste voor de MacBook Pro gaan.

De microfoons en speakers zijn op beide modellen goed, maar als je voor je werk afhankelijk bent van een zo goed mogelijke audiokwaliteit, is de MacBook Pro meer geschikt. De microfoons van studiokwaliteit en de speakers met groot dynamisch bereik zorgen voor een betere audio-ervaring. Vooral producers en mensen in de muziek merken hier het verschil.

Overeenkomsten tussen M1 MacBook Air en M1 MacBook Pro

Los van de verschillen zijn er ook veel overeenkomsten tussen de MacBook Air met M1-chip en de nieuwste 13-inch MacBook Pro:

Display : De schermen hebben dezelfde afmetingen, resolutie en beeldtechnieken zoals True Tone en de brede kleurweergave.

: De schermen hebben dezelfde afmetingen, resolutie en beeldtechnieken zoals True Tone en de brede kleurweergave. Opslag : Qua opslag kan je kiezen van 256GB tot 2TB. Het gaat in alle gevallen om SSD.

: Qua opslag kan je kiezen van 256GB tot 2TB. Het gaat in alle gevallen om SSD. Chip : Beide modellen hebben dezelfde 8-core M1-chip met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores.

: Beide modellen hebben dezelfde 8-core M1-chip met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores. Neural Engine : De M1-chip zorgt ook voor de 16-core Neural Engine, die verantwoordelijk is voor allerlei machine learning toepassingen. Dit regelt bijvoorbeeld de verbeterde beeldkwaliteit in de FaceTime HD-camera.

: De M1-chip zorgt ook voor de 16-core Neural Engine, die verantwoordelijk is voor allerlei machine learning toepassingen. Dit regelt bijvoorbeeld de verbeterde beeldkwaliteit in de FaceTime HD-camera. FaceTime-camera : De webcam heeft in beide modellen nog steeds een 720p-resolutie. Er zit wel gezichtsherkenning op en Apple past een aantal technieken toe die de kwaliteit beter maken.

: De webcam heeft in beide modellen nog steeds een 720p-resolutie. Er zit wel gezichtsherkenning op en Apple past een aantal technieken toe die de kwaliteit beter maken. Dolby Atmos : Dolby Atmos wordt op beide modellen ondersteund.

: Dolby Atmos wordt op beide modellen ondersteund. Aansluitingen : Beide modellen hebben twee Thunderbolt-aansluitingen met usb 4-snelheden, in de vorm van een usb-c poort. Er zit ook een koptelefoonaansluiting op.

: Beide modellen hebben twee Thunderbolt-aansluitingen met usb 4-snelheden, in de vorm van een usb-c poort. Er zit ook een koptelefoonaansluiting op. Draadloos : Bluetooth 5.0 en wifi 6 vind je op beide modellen.

: Bluetooth 5.0 en wifi 6 vind je op beide modellen. Touch ID : Met de vingerafdrukscanner rechtsboven het toetsenbord, kun je je Mac ontgrendelen, aankopen doen en Apple Pay gebruiken.

: Met de vingerafdrukscanner rechtsboven het toetsenbord, kun je je Mac ontgrendelen, aankopen doen en Apple Pay gebruiken. Toetsenbord : Apple heeft in beide modellen het verbeterde Magic Keyboard gestopt. Dat betekent ook een fysieke escape-toets en pijltjestoetsen in een omgekeerde T.

: Apple heeft in beide modellen het verbeterde Magic Keyboard gestopt. Dat betekent ook een fysieke escape-toets en pijltjestoetsen in een omgekeerde T. Hé Siri: Je kan handsfree Siri aanspreken met een Hé Siri commando.

Specificaties MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1

Wil je alle specificaties van de MacBook Air en MacBook Pro met Apple’s M1-chip nog eens rustig bekijken? Check dan onze tabel, waarin we alles nog eens op een rijtje gezet hebben.

Conclusie MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1

De MacBook Air en de MacBook Pro zijn dankzij de M1-chip dichter bij elkaar gekomen dan ooit. Waar het grote verschil voorheen zat in de prestaties en het beeldscherm, zit dit verschil nu in kleinere aspecten. In essentie hebben beide modellen dezelfde chip, hoewel je dankzij de actieve koeling van de MacBook Pro daar mogelijk bij piekprestaties betere resultaten krijgt. We vinden het daarom lastig om het prijsverschil van ruim €300 te rechtvaardigen, want de nieuwe MacBook Air met M1-chip is eigenlijk voor de meeste mensen meer dan voldoende. Alleen als je voor je werk actief bent op het gebied van audio en je de Touch Bar een meerwaarde vindt, raden we dit model aan.

Voor de doorsnee gebruiker die een razendsnelle MacBook wil, is de nieuwe MacBook Air meer dan voldoende. Maar ook de expert die voorheen voor de instap-MacBook Pro zou gaan, kan prima uit de voeten met de krachtigste MacBook Air. Hou er wel rekening mee dat zowel de nieuwe MacBook Air als MacBook Pro met M1-chip nog wel wat beperkingen kent. Niet alle software is nog aangepast en virtualisatieprogramma’s (waarmee je Windows kan draaien op de Mac) is niet geschikt voor deze machines.

Ga de nieuwe MacBook Air kopen als…

…je de voordeligste en snelste nieuwe MacBook wil.

…je een MacBook wil die geen geluid maakt.

…je niet zoveel waarde hecht aan de Touch Bar en liever fysieke functietoetsen wil.

…je dol bent op een goudkleurige MacBook.

Ga de nieuwe MacBook Pro 13-inch kopen als…

…je voor je werk de betere speakers en microfoons nodig hebt.

…je zeker wil zijn van de beste prestaties dankzij de actieve koeling.

…je fan bent van de Touch Bar.

…je de langste accuduur wil.