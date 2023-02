Dual-port iPhone met usb-c

Als Apple de overstap maakt naar usb-c, is het onwaarschijnlijk dat er twee oplaadpoorten in zitten. Maar het is leuk om te zien dat het wel mogelijk is. Eerder waren er al wel techneuten die de Lightning-poort in een AirPods-doosje hadden vervangen door een usb-c-poort, maar in dit geval gaat het nog een stuk verder. In een YouTube-video is te zien hoe de man het heeft aangepakt. Wat het extra knap maakt is dat hiervoor een iPhone 12 mini is gebruikt, een toestal dat van zichzelf al vrij miniem is. De vrij forse usb-c-poort bevindt zich aan de rechterkant van de bestaande Lightning-poort. Beide zijn nog functioneel ook.



Een voordeel van zo’n dubbele poort? Nu kun je weer tegelijk naar muziek luisteren en je toestel opladen, net als in 2016. In dat jaar verwijderde Apple de koptelefoonaansluiting op de iPhone 7 met de legendarische uitspraak dat het getuigde van “durf”. Gebruikers vonden het echter knap onpraktisch.

Hieronder kun je zien hoe de dubbele poort wordt ingebouwd in de iPhone 12 mini:

Het tegelijk muziek kunnen luisteren en opladen lijkt ons overigens ook het enige voordeel van twee poorten. Eerder vandaag schreven we dat Apple mogelijk een chip aan het ontwikkelen is om toch grip te houden op het ecosysteem van usb-c-accessoires dat je kunt aansluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bureauhouders, docks en kabels die dankzij een speciale chip de mogelijkheid krijgen om te snelladen. Of de chip hier inderdaad voor bedoeld is, is nog lang niet zeker.

Eén ding is wel zeker: die usb-c-poort komt er. Het is een eis vanuit de Europese Unie en het moet eind 2024 geregeld zijn. Dat betekent ook dat devices die nu nog in de schappen bij Apple liggen en voorzien zijn van Lightning-poort (zoals de iPhone 12, 13 en 14 en de iPhone SE 2022) moeten zijn vervangen door opvolgers met een usb-c-poort. De eis geldt trouwens voor vrijwel alle kleine elektronica.