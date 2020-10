Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 12? Of een stevige iPhone 12 Pro case? In dit overzicht zetten we de mooiste iPhone 12 cases voor je op een rij, die zorgen voor bescherming, meer grip en een mooie look.

class=”alignleft” Heb je net de nieuwste iPhone gekocht of moet je nog een iPhone 12 kopen? Grote kans dat je daar dan een hoesje om heen wil doen. Hoewel je door een hoesje het nieuwe design minder goed ziet, wil je het liefst dat er geen krasjes of andere beschadigingen op je nieuwste toestel komen. Een iPhone 12 hoesje is dan een geruststellend idee, zodat je weet dat je iPhone nog lang mooi blijft. Maar welke iPhone 12 case moet je hebben? Ook voor iPhone 12 Pro cases ben je hier aan het juiste adres.

Beste iPhone 12 case: Apple’s eigen collectie is onze keuze

Er is een duidelijke reden waarom we Apple’s iPhone 12 hoesjes de beste vinden: ondersteuning voor MagSafe. In Apple’s nieuwste hoesjes voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, zitten magneten verwerkt. Hierdoor werkt de nieuwe MagSafe Charger magnetisch door het hoesjes heen. Maar ook als je geen MagSafe gebruikt, vinden we de hoesjes van Apple aanraders. Helaas zijn op dit moment alleen de siliconenhoesjes en de transparante case beschikbaar, maar in november zijn ook de lederen varianten weer beschikbaar. Je kan bij de siliconen versies kiezen uit acht kleuren: van donkerpaars tot citrusroze en PRODUCT(RED). Alle kleuren van de hoesjes passen bij de kleuren van je iPhone en alles is rondom beschermd. De knoppen blijven goed bereikbaar en ook de Lightning-ingang is nog goed te gebruiken.

De transparante versie is aan de achterkant voorzien van een witte cirkel, bedoeld voor de MagSafe-oplader. We vinden het doorzichtige hoesje wel wat prijzig, maar als je de MagSafe-oplader wil blijven gebruiken is dit een goede optie.

Apple heeft daarnaast ook nog een speciaal leren hoesje voor pasjes, die je magnetisch achterop de iPhone 12 kan bevestigen. Deze extra pasjeshoes werkt ook in combinatie met de siliconencase en het doorzichtige hoesje, dus je kan bijna eindeloos combineren.

Goed om te weten over iPhone 12-hoesjes

Er is een aantal zaken die goed zijn om te weten voordat je een iPhone 12 case gaat kopen. Allereerst zijn nagenoeg alle hoesjes geschikt voor zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro. De modellen zijn namelijk identiek qua afmetingen en vorm, dus de hoesjes passen op beide modellen. Dus zelfs als je eerst een losse iPhone 12 koopt, maar later toch besluit om over te stappen op een iPhone 12 Pro, kun je het hoesje blijven gebruiken.

Dat geldt helaas niet voor reeds bestaande hoesjes: cases van de iPhone 11-serie of eerdere toestellen passen niet om de iPhone 12, omdat het design en de afmetingen anders zijn. Je vorige iPhone case kan je dus helaas niet hergebruiken.

Waar je ook rekening mee moet houden, is MagSafe. De iPhone 12-serie heeft magneten in de behuizing, waarmee je de MagSafe Charger en andere accessoires kan bevestigen. Maar niet alle iPhone 12 cases zijn meteen geschikt. We hebben helaas niet alle iPhone 12 hoesjes in dit artikel nu al kunnen testen, maar bij een aantal hoesjes wordt nadrukkelijk vermeld dat ze geschikt zijn voor de MagSafe. Staat dat er niet bij, dan is de kans groot dat je geen MagSafe accessoires magnetisch kan bevestigen.

Bekijk ook MagSafe: 15 vragen over Apple's magnetische laders en accessoires Wat is Apple MagSafe op de iPhone 12 en welke accessoires kan je kopen? In dit overzicht vertellen we alles over de magnetische aansluiting achterop de iPhone 12 en wat je ermee kan doen.

De beste iPhone 12 hoesjes: onze top 8

Aanbevolen: #2 Mujjo iPhone 12-hoesjes

We zijn al jaren fan van de sjieke hoesjes van Mujjo. De Mujjo-cases zijn gemaakt van hoogwaardig leer in verschillende kleuren. Deze keer kan je kiezen uit zwart, bruin, blauw en groen. Er is een versie zonder pasjeshouder, maar er is ook een case waar je achterop wel een aantal pasjes kwijt kan. De cases beschermen je toestel rondom en ook de knoppen en Lightning-poort zijn goed bereikbaar. Tijdelijk krijg je bij Appelhoes ook een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90 bij elke Mujjo-hoes. Bekijken bij Appelhoes: Mujjo Leather Case, zwart

Mujjo Leather Case met pasjes, zwart



#3 Spigen iPhone 12-hoesjes

Spigen heeft zowel transparante als extra stevige hoesjes. Het voordeel is dat de hoesjes voordelig zijn en beschikbaar zijn in allerlei varianten. De Ultra Hybrid-case is extra dun en laat de kleur van je iPhone 12 er goed uit komen. De absorberende rand zorgt ervoor dat de iPhone bij vallen niet beschadigd raakt. De Core Armor is er in allerlei kleurtjes, waaronder groen.

Bekijken: Spigen Core Armor in groen bij Appelhoes

#2 Otterbox iPhone 12-hoesjes

Geschikt voor MagSafe: Ja

Otterbox is er altijd snel bij met de nieuwste hoesjes. Deze keer hebben ze twee modellen: de Aneu Series en Figura Series. Beide zijn gemaakt van zacht TPU. Dit materiaal ligt qua gevoel tussen hard plastic en siliconen in. Zowel de Aneu als de Figura zijn er in vier varianten. Het verschil tussen de twee zit hem in het ontwerp: de Aneu is een enkele egale kleur, terwijl de Figura een mooi printje met verschillende kleuren heeft. De case is geschikt voor MagSafe, dus je kan zonder problemen de nieuwste oplader bevestigen.

#5 Tech21-cases voor iPhone 12

Tech21 maakt altijd diverse transparante en stevige cases. Dat is dit jaar niet anders en ze zijn beschikbaar in diverse kleuren. Er is ook een niet-transparante egale case, eveneens beschikbaar in meerdere kleuren. Deze hoesjes zijn van plastic en vallen strak om je iPhone 12 heen. Liever een Wallet-versie? Ook daar heeft Tech21 een variant voor. De stevige Evt Wallet iPhone 12-case valt als een boek rondom je iPhone en ligt ook stevig in de hand.

#6 Decoded-cases voor iPhone 12

Het merk Decoded heeft zowel mooie leren hoesjes als zogenaamde 2-in-1 cases. De leren case is een mooi alternatief voor Apple’s eigen variant, die pas later beschikbaar komen. De leren variant is er in zwart en bruin/rood. Vooral de bruin/rode variant vinden we een sjieke uitstraling geven aan je iPhone 12 of iPhone 12 Pro. De 2-in-1 case is een combinatie van het leren hoesje met een mapje waar je hem in kan doen. De hoes wordt daarmee een wallet-case, dus twee vliegen in één klap.

#7 iPhone 12-hoesjes van dbramante1928

dbramante1928 maakt altijd een aantal zeer bijzondere hoesjes. Dat is ook nu weer het geval. Voor de iPhone 12 zijn er bijvoorbeeld de biologisch afbreekbare hoesjes, die gemaakt zijn van planten. Maar dat betekent niet dat ze je iPhone 12 niet goed beschermen. De case beschermt je iPhone rondom. Bovendien zit er een speciale coating op die bacteriën voor 99% voorkomt.

Er zijn ook lederen cases voor de iPhone 12 van dbramante. Een voorbeeld is de Mode Milano iPhone 12 wallet-case, die beschikbaar is in diverse kleuren. De blauwe variant past bijvoorbeeld mooi bij je blauwe iPhone 12. Aan de binnenkant kun je twee pasjes kwijt.

Bekijken bij Appelhoes:

#8 iPhone 12-hoesjes van Speck

Speck is een bekende fabrikant die een reeks hoesjes voor de iPhone 12-serie heeft uitgebracht. Ze maken allemaal deel uit van de Presidio-lijn. Zo is er de Perfect Clear voor als je een vrijwel onzichtbaar hoesje wilt en de Presidio2 Grip voor wie meer grip wil. Deze is voorzien van rubberen vinnen.

Ook is er een Pro-hoesje, die glad is uitgevoerd maar toch niet uit de hand valt. Ze kosten allemaal €29,90 per stuk en zijn verkrijgbaar bij diverse winkels.

Bekijken bij Appelhoes:

Overige iPhone 12-cases en hoesjes

Er zijn natuurlijk nog veel meer hoesjes beschikbaar voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro: van heel goedkoop tot behoorlijk prijzig. Als je graag hoesjes wil wisselen, dan is een goedkoper model misschien een betere keuze. Het maakt in dat geval niet zo veel uit dat de hoes wat sneller verkleurd of beschadigd raakt, zeker als de hoes extra voordelig is.

Vrijwel alle (web)winkels hebben een zeer ruime selectie van mooie iPhone 12 cases beschikbaar.

Bekijk iPhone 12 hoesjes bij:

En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.

Je kunt nu de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.