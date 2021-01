Geen nieuwe oorkussens bij AirPods Max vervanging

Dat was de ervaring van een gebruiker die problemen had met de Digital Crown. Deze persoon kreeg een vervangende hoofdtelefoon, maar die bestond alleen uit de hoofdbeugel en de kale oorschelpen. De gekleurde oorkussens werden niet meegeleverd. Je zult dus de bestaande moeten blijven gebruiken. Eigenlijk logisch, want met de oorkussens zelf is niets mis. Maar het toont wel aan dat Apple op alle punten wil besparen. Zijn je oorkussens ondertussen erg vies geworden, dan zit er dus niets anders op dan zelf nieuwe te kopen. Ze kosten €79 per setje en je kunt dan ook meteen een andere kleur proberen. Ze zijn op het moment echter nog niet leverbaar. Ook bij andere producten heeft Apple nog steeds leveringsproblemen. Zo hebben de gevlochten solobandjes en de HomePod mini nog steeds een behoorlijk lange levertijd.



Als de oorkussens zelf kapot zijn krijg je uiteraard wel nieuwe. Bij het opsturen van je kapotte hoofdtelefoon zul je er dus wel zelf aan moeten denken om de kussens thuis te houden. Apple stuurt gebruikers in garantiegevallen een, waaruit blijkt hoe ze losgemaakt kunnen worden. Je stuurt dan alleen de hoofdbeugel op in een reparatiedoos. Bij de AirPods Pro krijg je bij vervanging van een oortje wel nieuwe eartips. Ben je ze kwijtgeraakt dan koop je voor nog geen tientje en set nieuwe eartips.

De AirPods Max zijn modulair opgebouwd, waarbij je de oorkussens kunt vervangen door een vervangend paar, eventueel in een andere kleur. Zo ontstaan 25 kleurcombinaties. Apple’s eerste eigen hoofdtelefoon gebruikt magneten om ze op hun plaats te houden. De AirPods Max zelf kost €629 in Europese landen. Je kunt er AppleCare+ voor €59 bij aanschaffen en dat kan voor sommige mensen een goede investering zijn, vooral als je de koptelefoon vaak buitenshuis meeneemt. Je krijgt dan twee jaar dekking, ook voor zelf veroorzaakte schade.