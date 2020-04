Eén van de verbeteringen op het gebied van iPad-multitasking in iPadOS 13 is de mogelijkheid om meerdere vensters van een iPad-app tegelijk te gebruiken. Je kan daardoor bijvoorbeeld twee iMessage-gesprekken naast elkaar zetten of twee websites tegelijk bekijken via Safari. Microsoft heeft laten weten dat Officie hier ook gebruik van gaat maken. In de beta is dit nu al beschikbaar.



Microsoft Office met meerdere vensters op de iPad

Het grote voordeel van deze functie is dat je dan eindelijk aan twee documenten tegelijk kan werken. Microsoft test de functie nu in de beta’s van Word en PowerPoint. Of Excel ook ondersteuning krijgt, is op dit moment nog niet bekend. Er is een aantal manieren om de functie te activeren. Je kan vanuit het Recent, Gedeeld en Openen scherm een bestand ingedrukt houden en verslepen naar de zijkant van het iPad-scherm.

Een andere manier is door tijdens het gebruik van Word of PowerPoint de iPad-dock in beeld te brengen en het appicoontje van Word of PowerPoint ingedrukt te houden en te verslepen naar de zijkant van het scherm. Een laatste methode is door in het Recent, Gedeeld en Openen scherm op de drie puntjes te tikken en te kiezen voor Open in nieuw venster.

Iedereen kan nu al gebruikmaken van de beta’s van Word en PowerPoint via de openbare Testflight-links. Je vindt hier de beta van Word en hier de beta van PowerPoint.

Dat Microsoft nu pas met de functie komt, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tijdens de aankondiging van de functie met meerdere vensters bij de WWDC 2019 demonstreerde Craig Federighi al het gebruik van Word op deze manier, zoals je ziet in onderstaande video. Waarom het Microsoft zo lang duurt om dit te implementeren, is niet duidelijk.

Wil je meer weten over hoe je meerdere vensters van een iPad-app kan gebruiken? In onze tip lees je alles over hoe je deze functie gebruikt.