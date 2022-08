In de VS kunnen consumenten vanaf dinsdag 23 augustus 2022 originele onderdelen kopen. Het is onderdeel van het Self Service Repair-programma, dat eerder al voor iPhones beschikbaar kwam.

Later dit jaar in Europa

Self Service Repair voor MacBooks

Het Self Service Repair-programma houdt in dat je als gewone consument allerlei originele onderdelen bij Apple kunt kopen. Nadat eerder al de iPhone-onderdelen in de verkoop gingen kun je nu ook onderdelen van je MacBook kopen, zodat je deze zelf kan repareren. Het gaat om apparaten waar nog MacBook-garantie op zit, namelijk de M1-versie van de MacBook Pro en MacBook Air.



Helaas geldt het ook nu weer alleen voor gebruikers in de VS, die vanaf 23 augustus 2022 de onderdelen voor de M1 MacBook Pro en M1 MacBook Air in huis kunnen halen. Ze kunnen ook de benodigde gereedschappen kopen of huren. Apple belooft dat het programma later dit jaar ook naar andere landen zal uitbreiden – te beginnen in Europa. We hopen dat Nederland en België dan ook meteen aan de beurt zijn en dat het niet blijft bij een paar grote landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Bij de MacBooks heb je meer dan tien verschillende soorten reparaties die je kunt uitvoeren, waaronder het scherm, de top case met batterij en trackpad. Apple belooft dat er meer reparaties bij zullen komen. Ben je handig met elektronische apparaten, dan kun je deze reparaties zelf uitvoeren en met originele onderdelen. Hiervoor lees je eerst de handleiding door op deze website. Daarna ga je naar de reparatieshop om je onderdelen en gereedschappen bij elkaar te klikken. De prijzen liggen relatief hoog, waardoor het voor sommige mensen misschien een beter idee is om het gewoon door Apple te laten doen. Je kunt vooral kosten besparen als je zelf al beschikt over de benodigde gereedschappen; anders kost het je alsnog een hoop geld. Voor $49 kunnen consumenten een gereedschapskist lenen voor een week. Deze koffer weegt zo’n 35 kilo en bevat voor rond de $1.000 aan tools om je reparatie tot een succes te maken.

In het persbericht van Apple kun je alle details lezen. Of er inmiddels veel Self Service reparaties plaatsvinden is een goed bewaard geheim. Apple lijkt de optie vooral aan te bieden om aan de Right to Repair-beweging tegemoet te komen.