Jaren geleden werd er al gewerkt aan Windows-emulators voor iOS, maar maakten dergelijke apps geen schijn van kans. Sinds Apple de regels voor game-emulators heeft versoepeld, is het een stuk gemakkelijker geworden. De nu goedgekeurde pc-emulator UTM SE werd aanvankelijk toch nog een keer afgekeurd, maar is uiteindelijk toch door het reviewproces van derden gekomen. Je kunt ‘m downloaden op iPhone, iPad en Vision Pro.

Na de eerste afwijzing in juni zei de ontwikkelaar het niet langer te willen proberen. Apple vond namelijk dat de app een “ondermaatse ervaring” bood. Maar met hulp van het AltStore-team is het nu toch genoemd. UTM SE bevat geen virtuele machines, maar helpt je wel om ze te vinden. Net als met de verschillende game-emulators in de App Store kun je niet veel doen als je alleen de emulator installeert. Er wordt bij UTM SE geen besturingssystemen meegeleverd, maar de app linkt wel naar de site van UTM, waar je uitleg vindt hoe je Windows XP tot en met Windows 11 werkend krijgt. Er zijn ook downloads van vooraf gebouwde Linux machines. Verder kun je oude Mac-software en DOS draaien.

Je kunt de emulator ook gebruiken om oude software en games te kunnen gebruiken. UTM SE ondersteunt zowel de VGA-modus voor grafische afbeeldingen als de terminal-modus voor besturingssystemen met alleen tekst. Het emuleert x86, PPC en RISC-V architecturen en het is geschikt om kant-en-klare virtuele machines te draaien of om je eigen configuratie vanaf nul mee op te bouwen.

Ben je op zoek naar game-emulators voor de iPhone en iPad? Daarvan zijn er nu al behoorlijk wat!