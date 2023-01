Heb je nog spullen van Philips Hue nodig, dan is dit het moment. Dit is geen loos verkooppraatje: de fabrikant heeft daadwerkelijk prijsverhogingen aangekondigd voor diverse producten, vooral op het gebied van plafondlampen en tuinlampen. De meeste producten worden zo'n 10% duurder, maar er zijn ook uitschieters naar 17%.

Prijsverhoging bij Philips Hue

Afgelopen december werd al bekend dat de prijzen van diverse Hue-producten omhoog gaan. Nu is ook bekend met hoeveel: talloze producten van Philips Hue gaan vanaf 1 februari omhoog met 6 tot 17 procent. Verderop vind je een lijst met de percentages per product. Een goed voorbeeld is de Hue Buitensensor: die kost nu nog €49,99 maar gaat in december met 17 procent in prijs omhoog en zal dan €59,99 kosten.



Goed om te weten: de prijsverhogingen gelden voor heel Europa en zullen op 1 februari 2023 worden doorgevoerd in de officiële Philips Hue-shop. Bij andere winkels zal de prijs waarschijnlijk niet zo snel worden aangepast, dus je hebt nog even de tijd om je slag te slaan. In ons overzicht van Philips Hue zie je per productgroep wat er zoal verkrijgbaar is.

Deze Philips Hue-producten worden duurder

Hieronder zie je de verschillende producten die in prijs omhoog gaan met het percentage. Ze staan in alfabetische volgorde.

Hue Amarant: 11%

Hue Amaze: 7%

Hue Appear: 6%

Hue Aurelle: 8-12%

Hue Being: 9-10%

Hue Calla: 7-12%

Hue Cher: 7-8%

Hue Daylo: 7%

Hue Discover: 10%

Hue Econic: 10-11%

Hue Enrave: 8-13%

Hue Ensis: 8%

Hue Fair: 7-8%

Hue Flourish: 7-10%

Hue Impress: 6-11%

Hue Inara: 9%

Hue Infuse: 9-10%

Hue Liane: 10%

Hue Lily (XL): 6-9%

Hue Lucca: 7-10%

Hue Nyro: 7-11%

Hue Outdoor Lightstrip: 7-8%

Hue Outdoor Netzteil (100 Watt): 11%

Hue Outdoor Sensor: 17%

Hue Resonate: 6%

Hue Sana: 10%

Hue Still: 10%

Hue Surimu: 9%

Hue Tuar: 8-10%

Hue Turaco: 7-10%

Hue Welcome: 6%

Hue Wellner: 8%

Hue Wellness: 8%

Buitenlampen en sensoren worden duurder

Bij de Hue Outdoor Lightstrip is de stijging op het eerste gezicht wat minder spectaculair: slechts 7 tot 8 procent. Maar als je de prijsontwikkeling in de loop van de jaren bekijkt, is er toch een groot verschl. Deze kwam in 2018 op de markt voor €159,99. Daarna werd in 2020 de prijs verhoogd naar €189,99 en vervolgens naar €219,99. Vanaf 1 februari gaat de prijs omhoog naar €239,99 en dat is fors hoger dan de oorspronkelijke introductieprijs. Maar wie slim is kijkt wat rond bij andere winkels waar je ‘m ook nog voor €169,99 kunt vinden. Het goede nieuws is dat Signify het al vroegtijdig heeft aangekondigd, zodat je je kunt voorbereiden en nog snel wat producten voor de oude prijs kunt inslaan.

Ook de plafondlampen gaan in prijs omhoog

Ook bij de plafondlampen zijn de prijsverhogingen fors, al komt dit vooral omdat deze lampen vaak wat duurder zijn. Bij de Hue Enrave gaat de prijs bijvoorbeeld van €259,99 naar €299,99 zodat je veertig euro meer betaalt. Ook bij de Hue Ensis hanglamp betaal je veertig euro meer.

Je kunt de Philips Hue-producten bij diverse winkels aanschaffen, waaronder deze: