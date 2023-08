Tado Smart Charging-app

De app houdt rekening met de wisselende prijzen van elektriciteit en plant het thuisladen automatisch in op momenten dat de energieprijzen laag zijn. De app is gratis beschikbaar in de App Store en voor Android-gebruikers is er een soortgelijke app in de Google Play Store te vinden. Volgens Tado gebeurt het opladen van de elektrische auto voor driekwart van de tijd thuis en voor een kwart wanneer de gebruiker onderweg is. Vooral thuis valt dus iets te besparen. Na het downloaden en installeren koppel je de app met het gebruikersaccount van de auto en stel je je laad voorkeuren in. Zo kun je aangeven wanneer de auto klaar moet zijn om te vertrekken. Een algoritme regelt vervolgens het laadproces, waarbij rekening wordt gehouden met de dynamische uurtarieven voor elektriciteit. Het opladen duurt gemiddeld 45 minuten, maar kan dus op elk moment tijdens de avond, nacht of ochtend plaatsvinden. Door de duurste uren te vermijden zou je zo’n 30 procent van de oplaadkosten kunnen besparen, rekent Tado voor.



De Tado Smart Charging-app werkt met de bekendste automerken, zoals Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat en Land Rover. Voor sommige merken, zoals Mercedes, Peugeot en Kia, moet ook een slimme wallbox worden aangesloten. De slimme laadstations van Zaptec, Wallbox en Easee zijn compatibel. Na het installeren van de app kies je je automerk en koppel je de auto door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je gebruikersaccount in te voeren.

De app is verkrijgbaar in Nederland, Duitsland, Frankrijk en enkele andere landen, maar niet in België. Hij is te gebruiken in het Engels en Duits. Tado kondigde in het kader van IFA ook nog twee andere vernieuwingen aan: de eerder al onthulde oplossing voor warmtepompen en het dynamische aWATTar uurtarief voor Duitsland. Daar kunnen we in Nederland uiteraard geen gebruik van maken, maar het is wel een goed idee om eens naar het energiebeheer in je woning te kijken. De meeste kosten worden gemaakt voor het verwarmen van kamers en het opladen van elektrische auto’s. Als er veel groene stroom (o.a. zonne- en windenergie) wordt geproduceerd is de elektriciteit goedkoop en wie slim is kan daarop inspelen. Voor het verwarmen van kamers heb je vaak geen mogelijkheid om dat op een later tijdstip te doen, maar bij auto’s lukt dat prima. Je zou ook kunnen kiezen voor het zelf opwekken van (een deel van je) energiebehoefte met zonnepanelen op je balkon en het overschot kun je dan opslaan in een accustation.

