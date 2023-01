Sync TV-app voor Samsung

De aankondiging voor Samsung-televisies gaat je geld besparen. Je kunt namelijk de functionaliteit van de Hue Play HDMI Sync Box (€270) krijgen, zonder dat je dit extra accessoire hoeft aan te schaffen. Het gaat om een betaalde app, die ervoor zorgt dat je je Philips Hue-lampen kunt verbinden met je televisie. De lampen kleuren dan mee met wat er op het scherm te zien is, waaronder games, films, tv-series en sportwedstrijden. Een ander pluspunt is dat je geen Apple TV nodig hebt. Het werkt volgens de fabrikant met alle beeldformaten en tv-content, inclusief 4K, 8K en HDR10+ en met native apps zoals Netflix.



De nieuwe app zal op 5 januari beschikbaar zijn via de Samsung TV App Store en kost maar liefst €129,99. Toch is dit een stuk goedkoper dan de Sync Box zelf. Het werkt op Samsung QLED tv’s uit 2022 in de Q60-serie en hoger.

Philips Hue PAR38 buitenlampen voor de VS

Signify gaat ook nieuwe floodlights uitbrengen in wit en kleur. Voorlopig zijn ze alleen bedoeld voor de VS, maar mogelijk komen ze ook nog naar Europa. Het Nederlandse persbericht zegt er nog helemaal niets over. Ze zijn vanaf 14 maart verkrijgbaar voor $80 en $150 voor een enkel- en dubbelpak.

Philips Hue Tap mini-houder

We gaan snel door met dingen die wel in Europa verkrijgbaar zijn. Ook nieuw is de ronde mini-houder voor de Philips Hue Tap Dial Switch. Dit is een alternatief voor het normale muurbevestiging en maakt het makkelijker om de afstandsbediening op een kast, muur of ander oppervlak te bevestigen. Hij kan ook aan magnetische oppervlakken zoals een koelkast worden bevestigd. De mini-houder is

vanaf 14 maart verkrijgbaar voor €50.

Philips Hue Resonate wandlamp voor buiten

De Philips Hue Resonate wandlamp is nieuw: deze heeft een strak design in zwart en kan wit of gekleurd licht naar beneden schijnen. De wandlamp is bedoeld voor veranda’s en patio’s, zodat gasten de weg weten te vinden. Je kunt de lichtbundel breder of smaller maken met de meegeleverde clip.

Tot slot laat Signify nog weten dat de eerder al in juni 2022 (!) aangekondigde Philips Hue Go draagbare tafellamp een verkoopdatum heeft gekregen. Hij zal vanaf 21 februari beschikbaar zijn en kost €160. De lamp is zowel binnen als buiten te gebruiken.

