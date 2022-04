Worden opvouwbare smartphones en tablets dé trend de komende jaren? Als het aan Samsung ligt wel. De afgelopen jaren heeft dit bedrijf al meerdere opvouwbare modellen uitgebracht. Bij Apple is de MacBook het enige product dat nog enigszins in de buurt komt van een opvouwbaar product, hoewel dat niet het type product is wat met deze term bedoeld wordt. Apple-analist Ming-Chi Kuo laat zijn licht schijnen op de meest recente ontwikkelingen. Volgens hem staat de release van het eerste echt opvouwbare Apple-product pas op de planning voor 2025.



‘Release Apple’s eerste opvouwbare apparaat: op z’n vroegst in 2025’

De analist heeft zijn verwachtingen bijgesteld naar aanleiding van de nieuwste informatie. Hij denkt nu dat Apple op z’n vroegst in 2025 haar eerste opvouwbare product op de markt brengt. Maar wat voor product wordt dit dan? Kuo denkt dat het gaat om een opvouwbare iPad of een hybride tussen een iPad en een iPhone. Je zou dan bijvoorbeeld een groot iPad-achtig scherm kunnen opvouwen tot een compacter iPhone-scherm voor in je broekzak.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

De analist voegt daaraan toe dat Apple verschillende formaten aan het ontwikkelen, waarbij de prioriteit ligt op de middelgrote versie, daarna op grote versie en daarna pas de kleine. Apple zou op dit moment een OLED-toestel met 9-inch opvouwbaar scherm actief aan het testen zijn, waarbij het aantal pixels per inch ligt tussen die van een iPhone en iPad. Hij geeft daar wel een grote waarschuwing bij: dit product zou vooral als test dienen voor het ontdekken van de technologie en is mogelijk niet het uiteindelijke product.

I think the priority order of sizes of Apple foldable product development is medium, large, & small. Apple is actively testing foldable OLED about 9" (PPI between iPhone & iPad, adoption of TDDI). The test is to verify key technologies and may not be the final product spec. https://t.co/phbdIhFO3C — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

‘Opvouwbare schermen van LG voor iPads en MacBooks’

Apple zou volgens de Koreaanse bron The Elec samen met LG werken aan opvouwbare OLED-schermen voor een iPad of MacBook. Het scherm zou bestaan uit een ultradun glas. Huidige opvouwbare toestellen gebruiken van polyimide, een soort hoogwaardig kunststof. Eerder dit jaar doken er al geruchten over een opvouwbare MacBook op. Dit gerucht werd in de wereld gebracht door display-analist Ross Young en Apple-journalist Mark Gurman.

Geruchten over opvouwbare iPhones, iPads en MacBooks gaan al jaren. Dat Apple achter de schermen experimenteert met dergelijke opvouwbare schermtechnieken is geen geheim meer. Maar het blijft nog onduidelijk wanneer en of een opvouwbaar product er daadwerkelijk komt. Tot op heden slagen andere fabrikanten er nog niet in om met dergelijke opvouwbare modellen de grote massa te bereiken, meestal omdat het behoorlijk duur is en ook vaak nog gebreken vertoont.