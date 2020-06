Het probleem bij de eerste opvouwbare smartphones zoals de Samsung Galaxy Fold, is dat het erg lastig is om goed te krijgen. Als een scherm opvouwbaar moet zijn, levert dat altijd een zwakke plek op. Apple heeft echter een andere route gekozen, beweert Jon Prosser. Het gaat niet om een opvouwbaar scherm, maar een toestel met twee schermen en een scharnier ertussen. Dat blijkt althans uit een prototype dat nu in omloop is. Er is geen notch meer aanwezig. Het toestel is voorzien van ronde randen van roestvrij staal, zoals bij de iPhone 11.



Alle sensoren zoals Face ID zijn verwerkt in een soort ‘voorhoofd’ boven het scherm. Al met al kan het gaan lijken op de Microsoft Surface Duo, een apparaat met twee schermen dat nog niet officieel in de winkel ligt. Dit apparaat werd wel omschreven als een Nintendo 3DS waarmee je ook kunt bellen en waar Android op draait.

Als Apple geen scharnier gebruikt, kan dat gunstiger zijn voor de duurzaamheid van het apparaat. Het herhaald openen en sluiten van het toestel kan extra slijtage opleveren aan het scherm. Het is nog onduidelijk hoe ver Apple is gevorderd met de plannen. Het is lange tijd stil geweest rondom een opvouwbare iPhone en we verwachten ook niet dat ‘ie in 2020 nog komt, ook al heeft een analist dat wel voorspeld. Er was ook een analist die voorspelde dat Apple eerst een opvouwbare iPad maakt en pas daarna met een smartphone op de proppen komt.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐 The current prototype has two separate display panels on a hinge. Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design. No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

Apple zou met LG samenwerken voor opvouwbare schermen, die in toekomstige producten verwerkt kunnen worden. Wie het leuk vindt kan ook alvast wat concepten van opvouwbare iPhones bekijken.

Prosser heeft inmiddels een aardige track record opgebouwd als het om geruchten gaat. Zo voorspelde hij al een aantal keren de aankondigingsmomenten van nieuwe producten.