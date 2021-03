Er zijn meer bronnen die beweren dat Apple over een paar jaar een opvouwbare iPhone uit gaat brengen. De opvouwbare iPhone zou een scherm van zo'n 8-inch krijgen en in 2023 kunnen verschijnen.

Er wordt al jarenlang gesproken over de opvouwbare iPhone. Apple diende jaren geleden al patenten in voor een toestel met een groot scherm dat je dicht kan klappen. Inmiddels hebben concurrerende merken al opvouwbare modellen uitgebracht, zoals Samsung. Maar waar blijft Apple nou? De analist Ming-Chi Kuo geeft vandaag zijn visie op de opvouwbare iPhone. Volgens hem krijgt het model een scherm van zo’n 7,5- tot 8-inch.



‘Opvouwbare iPhone in 2023’

De analist, die vaak betrouwbaar is in zijn voorspellingen, zegt in een nieuw verslag dat de opvouwbare iPhone op zijn vroegst in 2023 komt. De planning is nog wel afhankelijk van de vorderingen in de ontwikkelingen en de gebruikte technieken. Ook problemen met de massaproductie zouden nog roet in het eten kunnen gooien. Als het Apple lukt om de problemen met de gebruikte techniek voor een opvouwbare iPhone en de massaproductie dit jaar op te lossen, heeft de analist er vertrouwen in dat Apple het opvouwbare toestel in 2023 uit kan brengen.

Hij denkt overigens dat Apple kiest voor een scherm van zo’n 7,5- tot 8-inch. Dat is ongeveer het formaat van de huidige iPad mini, die met 7,9-inch al sinds de introductie hetzelfde schermformaat heeft. Overigens gaan er geruchten dat de iPad mini 2021 een groter scherm krijgt. Dat geeft Apple ook weer meer ruimte voor een grotere iPhone.

Overigens waren er vorige maand ook al onderzoekers die voorspellen dat Apple in 2023 de opvouwbare iPhone uit gaat brengen. Zij denken zelfs dat Apple een Apple Pencil-achtig accessoire voor de opvouwbare iPhone gaat uitbrengen. Andere betrouwbare bronnen hebben zich al uitgelaten over prototypes van de opvouwbare iPhone. Het blijft echter nog de vraag of het toestel ook daadwerkelijk uit gaat komen, want dat is zoals gezegd dus vooral afhankelijk van de uitdagingen waar Apple voor staat.

