Volgens analist Ming-Chi Kuo werkt Apple aan een 8-inch QHD+ flexibel OLED scherm, dat in 2023 moet verschijnen. Het is te lezen in een notitie aan beleggers.

Kuo acht het aannemelijk dat er een opvouwbare iPhone aan komt met een 8-inch OLED-scherm. Deze heeft een QHD+ resolutie en een flexibel scherm. Fabrikant SDC zal als enige de schermen gaan leveren en Samsung Foundry wordt verantwoordelijk voor de display driver-onderdelen. Kuo denkt dat opvouwbare toestellen iets is wat alle grote merken in hun assortiment moeten hebben. Het zal volgens Kuo ook zorgen voor de volgende grote vervanvingscyclus bij de high-end modellen. Momenteel is 5G de grote aanjager, in 2023 zijn dat opvouwbare smartphones met een groot scherm.



Kuo denkt dat Apple in de juiste positie zit om als grote winnaar uit de bus te komen, ook al hebben andere merken al veel langer een opvouwbare smartphone. Hij verwacht dat Apple in 2023 meteen al 15 tot 20 miljoen stuks zal verkopen. Hij baseert dit op basis van de productiecapaciteit die Apple bij de fabrikanten heeft aangevraagd.

Wat is QHD+?

QHD+ geeft aan hoeveel pixels er op een scherm te zien zijn. QHD+ gaat daarbij een stapje verder dan Quad HD. De eerste smartphones met Quad HD verschenen in 2017, zoals de Samsung Galaxy S7 en de Google Pixel XL. Meestal hebben ze een resolutie van 2560 x 1440. Dit is vier keer het aantal pixels van een standaard HD-scherm (720p), vandaar de toevoeging ‘quad’. Quad HD wordt ook wel WQHD genoemd, oftewel ‘Wide Quad High Definition’.

QHD+ gaat nog een stapje verder. De eerste smartphones met QHD+ scherm kwamen ook al in 2017 op de markt, zoals de LG G6. Deze heeft een nog langer scherm met een beeldverhouding 18:9 (oftewel 2:1), zodat het een breedbeeld-effect geeft. Een ‘normale’ beeldverhouding van 16:9 komt ook wel voor. De resolutie ligt daarbij op ongeveer 3200 x 1800 pixels.

Wil je een nog hogere schermresolutie, dan moet je een smartphone met 4K Ultra HD-scherm nemen.

Hoewel Apple termen als Quad HD en QHD+ nooit hanteert, kwam de iPhone X kwam er in 2017 al in de buurt, met een schermresolutie van 2436 x 1125 pixels. De XS Max uit 2018 heeft een scherm van 2688 x 1242 pixels en in de iPhone 12 Pro Max zit een scherm met 2778 × 1284 pixels. Hoe scherp het beeld wordt ervaren is uiteraard ook afhankelijk van de pixeldichtheid. Bij de huidige iPhones zit dat meestal rond de 450 ppi.

Silver nanowire

Apple is uiteraard niet de eerste met een opvouwbare smartphone, maar Kuo denkt dat er toch nog wel wat verbetering mogelijk is. De meeste fabrikanten proberen een smartphone met een tablet te combineren, maar als je nog een stapje verder gaat kan ook de grens met laptops verdwijnen.

Apple zou willen kiezen voor een silver nanowire-technologie waarmee het scherm op meerdere punten gevouwen kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van heel dunne zilverdraadjes (je kunt ze hier kopen voor $300 per halve gram). Op die manier zijn ook oprolbare schermen mogelijk, die duurzaam zijn. Apple gebruikt deze technologie al in het aanraakgedeelte van de HomePod, om er alvast op kleine schaal mee te testen en de technologie goed te leren kennen.

In maart voorspelde Kuo ook al dat Apple van plan was een opvouwbare iPhone uit te brengen in 2023. Hij sprak toen over een scherm van 7,5- tot 8-inch en was niet helemaal zeker of Apple wel op tijd klaar zou zijn met de technische hobbels en de massaproductie. Nu klinkt Kuo een stuk zekerder van zijn zaak.