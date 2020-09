Er is meer informatie vrijgegeven over de open standaard voor smart home, waar niet alleen Apple maar ook Amazon, Google en Zigbee hun steentje aan bijdragen. De release van de open standaard voor smart home staat gepland voor 2021.

Eind vorig jaar onthulden Apple, Google, Amazon en meer een open standaard voor smart home. Het project staat inmiddels bekend als Project Connected Home over IP. Sinds de aankondiging hebben we weinig meer vernomen van de exacte plannen. Wel kwam het initiatief kort voorbij tijdens Apple’s WWDC 2020-presentatie, maar nieuwe details werden niet gegeven. Tot nu, want in een blogpost geeft de Zigbee Alliance meer details, onder andere over de release van de open standaard voor smart home.



Open standaard voor smart home release gepland voor 2021

Zigbee is een bekend protocol (soort verbindingsmethode) dat onder andere gebruikt wordt in de Philips Hue-lampen. Het bedrijf hierachter is ook één van de initiatiefnemers. Nu laat Zigbee weten dat de eerste versie van de specificaties van de open standaard eind 2020 beschikbaar is. De release staat vervolgens gepland voor 2021. Wanneer in 2021 deze open standaard beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Tegelijkertijd laat het bedrijf weten welke accessoires geschikt zijn voor dit nieuwe systeem. Het gaat onder andere om verlichting en elektriciteit (lampen, slimme stekkers), HVAC-installaties (thermostaten, airco’s), toegangsapparaten (deursloten, garagedeuren), veiligheid en beveiliging (sensoren, beveiligingssystemen), raambedekking (rolgordijnen), televisies, acces points en bridges (zoals de Hue-bridge). Het is slechts een greep van het aantal producten dat geschikt is.

Het doel van de open standaard is om een systeem te ontwikkelen dat door alle fabrikanten gebruikt kan worden en om het uitbrengen van slimme apparaten makkelijker te maken. Het zorgt er ook voor dat apparaten eenvoudiger met HomeKit, Amazon Alexa en Google Home te implementeren zijn. De beveiliging staat daarbij ook centraal. In totaal doen er meer dan 145 fabrikanten mee. Op de website van het project lees je meer over de plannen.