iCulture Vandaag: dit was vrijdag 16 april 2021

We blikken alvast vooruit op Apple’s april 2021-event in onze special. Je leest daar alles wat je moet weten: wanneer is het event, wat zijn de belangrijkste verwachtingen en wat weten we al? Verder vandaag: blijkt dat Apple twee keer zo veel betaalt per Apple Music-stream dan Spotify, nemen we de geruchten van de iPhone 13 Pro Max met je door en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nog even geduld en dan kondigt Apple vermoedelijk de iPad Pro 2021 aan! We praten je bij met wat we nu al weten.

Maar we kijken ook verder vooruit: er zijn meer details over de iPhone 13 Pro Max van dit najaar!

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Bekijk nu de volledige eventdetails zonder dat je op een extra knop hoeft te drukken. Ook vind je je MasterCard autorisaties onder Events in het Profiel-tabblad.