Zoals ieder jaar is ook in 2020 het aanbod van nieuwe emoji groot. Maar liefst 117 nieuwe smileys, gebaren, beroepen, voorwerpen en meer verschijnen later dit jaar op je iPhone en iPad. Maar welke ga je hiervan het meest gebruiken? Emojipedia zocht uit welke nu al het populairst zijn.



‘Italiaans handgebaar populairste van 2020’

Emojipedia heeft op Twitter een klein onderzoek gedaan naar de populariteit van de nieuwe emoji. Elke nieuwe emoji is apart door het account getweet, waarna gekeken is welke de meeste retweets kreeg. Dit geeft vooral aan hoe enthousiast mensen zijn over de bepaalde emoji. Hoewel we nog niet weten welke emoji daadwerkelijk het meest gebruikt gaat worden, geeft het wel een goede richtlijn voor de populariteit.

Het Italiaanse handgebaar, waarbij de de vingers en de duim omhoog bij elkaar gezet worden, kreeg veruit de meeste retweets (11.146). Op de tweede plaats staat de transgendervlag (10.437), gevolgd door het lachende gezichtje met de enkele traan (9.146). Laatstgenoemde staat een beetje voor lachen als een boer met kiespijn.

Deze drie emoji staan ver boven alle andere nieuwe toevoegingen, want de nummer vier (bubble tea) haalt slechts 1.467 retweets. De minst populaire nieuwe emoji zijn het icoontje van een lift, een emmer, schroevendraaier, haak en het raam. De emoji die onderaan in de populariteitslijst van dit onderzoek staan, zijn bijna allemaal voorwerpen. Het laat opnieuw zien dat er teveel emoji van voorwerpen zijn, maar het lijkt er niet op dat het Unicode Consortium, het bedrijf dat de emoji goedkeurt, zich hier iets van aantrekt.

Welke nieuwe emoji van 2020 verwacht jij later dit jaar veel te gaan gebruiken? Als je niet weet welke er allemaal toegevoegd worden, lees dan ons eerdere artikel waarin we je laten zien welke eraan zitten te komen.