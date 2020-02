Apple’s betaalbare iPhone gaat deze maand in productie en komt naar verwachting in maart uit. Er zijn al heel wat details bekend en er zijn geruchten genoeg. Zou zou de prijs van de iPhone SE 2 rond de $399 liggen en lijkt het toestel op de iPhone 8. Vandaar dat sommige mensen de naam iPhone 9 ook wel zien zitten – het is immers een directe opvolger van de iPhone 8 en Apple heeft het cijfer 9 eerder overgeslagen. Bewust? Misschien wel.



Volgende maand zal er meer duidelijkheid zijn over de naam, maar voor nu is onzeker wat de uiteindelijke naam zal worden. Afgaand op ervaringen van voorgaande iPhones is het vaak de naam die tot het laatst toe het best bewaarde geheim is. Schematische afbeeldingen en dummy’s lekken vaak wel uit. Bij deze nieuwe iPhone is het wat lastiger, omdat het nieuwe toestel niet lijkt op een iPhone SE.

Toch merken we (o.a. op ons Instagram-kanaal) dat de naam iPhone 9 verwarring oplevert bij gebruikers. Hoe kan Apple een iPhone 9 uitbrengen als we qua nummering al aan de 11 toe zijn?

Daarom vragen wij ons af: wat vind jij de beste naam voor deze aanstaande iPhone?

Je kunt de poll invullen via deze link.

Dat hoesjesmakers nu voor iPhone SE 2 kiezen, is geen aanwijzing want ze hebben net als wij geen inzicht in Apple’s naamgevingsplannen. Vaak halen ze hun informatie uit dezelfde bronnen die we zelf ook regelmatig langs zien komen: analisten en geruchtensites.